Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων της ΑΣΤΕΚ

Η Τελετή Ορκωμοσίας και Απονομής Πτυχίων της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), τη λειτουργία και το έργο της οποίας ο Δήμος Αγίου Νικολάου στηρίζει διαχρονικά, αναγνωρίζοντας τη σημασία της τουριστικής εκπαίδευσης για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026 στο Κινηματοθέατρο REX στον Άγιο Νικόλαο.

Στην Τελετή συμμετείχαν 170 απόφοιτοι και απόφοιτες της 28ης σειράς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τον κύκλο των σπουδών τους και έλαβαν τα πτυχία τους, σηματοδοτώντας την έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας στον τομέα του τουρισμού.

Τον Δήμο Αγίου Νικολάου εκπροσώπησαν, εκ μέρους του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Αντώνης Μαυρής, ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Αρακαδάκης και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Νίκος Καμινογιαννάκης.

Ο κ. Μαυρής, στον χαιρετισμό του, συνεχάρη τους αποφοίτους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, επισημαίνοντας ότι η αποφοίτηση αποτελεί το κλείσιμο ενός σημαντικού κύκλου και την αφετηρία μιας νέας πορείας γεμάτης ευκαιρίες και προκλήσεις.

Όπως ανέφερε, οι απόφοιτοι, εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με επιτυχία στον επαγγελματικό τους δρόμο, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, τους οποίους επίσης συνεχάρη για τη στήριξή τους.

Παράλληλα, ευχήθηκε σε όλους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη ζωή τους.

Στην εκδήλωση, πέραν του Αν. Διευθυντή κ. Γιώργου Κλεισαρχάκη και των στελεχών της ΑΣΤΕΚ, παραβρέθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο κ. Γιάννης Προκοπάκης εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων ν. Λασιθίου, ο πρόεδρος του Παγκρήτιου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων κ. Γιώργος Σφακιανάκης, ο Διευθυντής του Domes of Elounda κ. Γιώργος Κυριακού εκ μέρους του ιδιοκτήτη της ξενοδοχειακής μονάδος, Καθηγητή κ. Παναγιώτη Σπανού, ο πρώην βουλευτής Λασιθίου και Σύμβουλος των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκος Κοκκίνης, ο πρώην βουλευτής Λασιθίου κ. Μανώλης Θραψανιώτης και ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου κ. Πέτρος Ζερβάκης.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου εύχεται στους αποφοίτους καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στη μελλοντική τους πορεία.