Τεκμηριωμένη η αναπροσαρμογή τελών στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της

Οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκαν αναγκαίες οι αλλαγές στα τέλη ελλιμενισμού και στις χρεώσεις στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου παρουσιάστηκαν αναλυτικά στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο (10/2/2026) ενέκρινε την πρόταση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου κ. Μανώλη Μενεγάκη, ώστε το θέμα να παραπεμφθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ), με δύο βασικές εισηγήσεις:

1.Τον καθορισμό νέων κριτηρίων για τον προσδιορισμό των μικρών σκαφών αναψυχής που αντιστοιχούν στα πρώην «ερασιτεχνικά αλιευτικά».

2.Την εξέταση, για το 2026, συγκεκριμένης πρότασης έκπτωσης για τα μικρά σκάφη αναψυχής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία οικονομική δυνατότητα μέσω της ανάληψης της ναυαγοσωστικής δαπάνης από τον Δήμο.

Τεκμηρίωση αναπροσαρμογής τελών

Όπως ανέλυσε ο Δήμαρχος κατά την τοποθέτησή του, η Δημοτική Αρχή, μέσω της ΔΑΕΑΝ, προχώρησε νόμιμα και τεκημριωμένα σε αναπροσαρμογή των τελών της Μαρίνας, βάσει κοστολογικής μελέτης βιωσιμότητας που είχε ανατεθεί από την προηγούμενη διοίκηση.

Η αναπροσαρμογή κρίθηκε αναγκαία, καθώς η τιμολόγηση παρέμενε ουσιαστικά αμετάβλητη από το 2009 με τις αλλεπάλληλες εκπτώσεις που είχαν δοθεί μέχρι πρότινος, ενώ στο μεταξύ το κόστος υλικών, υπηρεσιών και ο πληθωρισμός έχουν αυξηθεί αθροιστικά κατά περίπου 27%. Μοναδική εξαίρεση στο νέο τιμολόγιο της μαρίνας ήταν οι επαγγελματίες αλιείς, για τους οποίους εφαρμόστηκε μόνο μερική άρση εκπτώσεων. Η νέα τιμολογιακή πολιτική έχει ήδη εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σχεδιασμός για τα μικρά σκάφη

Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στον σχεδιασμό που υλοποιεί ο Δήμος για τη σταδιακή μεταφορά μικρών σκαφών αναψυχής εκτός Μαρίνας, κυρίως προς τον Όρμο Καθολικού ή σε άλλα σημεία όπως το Σίσι και η Μίλατος, όπου θα υπάγονται στα τέλη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έγκρισης πλωτών εξεδρών στο Καθολικό, με τη σύμφωνη γνώμη του Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου, ώστε να φιλοξενηθούν τα περισσότερα από τα σκάφη αυτά. Ταυτόχρονα, με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, αποκλείεται η χρήση επαγγελματικών σκαφών στον Καθολικό, τα οποία – εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις – θα κατευθυνθούν στη δημοτική μαρίνα.

Σημαντικό, όπως τόνισε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης, είναι ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός κατέστη εφικτός, επειδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου κέρδισε τη δικαστική μάχη για τη χερσαία ζώνη του Καθολικού. Αν είχε επικρατήσει η αντίθετη άποψη την οποία είχε μέρος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, ο χώρος θα είχε απολεσθεί από τη διαχείριση του ΔΛΤΑΝ, μαζί με τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ως παραδοσιακό λιμάνι για μικρά τοπικά σκάφη και αναψυχή.

Εκπτώσεις και οικονομική βιωσιμότητα

Αναφορικά με το αίτημα των ιδιοκτητών μικρών σκαφών για έκπτωση στα τέλη της Μαρίνας, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι η παλαιά κατηγορία «ερασιτεχνικά αλιευτικά» δεν υφίσταται πλέον νομικά, συνεπώς απαιτείται θέσπιση νέων αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το μέγεθος του σκάφους κ.ο.κ.

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε έκπτωση πρέπει να συνδυαστεί με εξοικονόμηση δαπανών στη ΔΑΕΑΝ, ώστε να μην διαταραχθεί η οικονομική βιωσιμότητα της Μαρίνας. Αυτό είναι κρίσιμο, γιατί η Μαρίνα Αγίου Νικολάου έχει δάνειο από το Ταμείο Ανάκαμψης για επενδύσεις στους τουριστικούς λιμένες, ενώ παράλληλα θα έχει μειωμένα έσοδα από παραλίες (3 φέτος) και απειλή για μελλοντική αύξηση της υποχρέωσης απόδοσης εσόδων από τις παραλίες στο Δημόσιο από 10% σε 40%.

Δεν είναι θεσμικά αποδεκτό, σημείωσε ο Δήμαρχος, να χρηματοδοτούνται τα τέλη της μαρίνας από άλλες δραστηριότητες της ΔΑΕΑΝ, όπως ο πολιτισμός ή οι δημοτικές υποδομές που διαχειρίζεται, καθώς αυτό θα σήμαινε μεταφορά πόρων από υπηρεσίες γενικού κοινωνικού οφέλους σε ειδική κατηγορία χρηστών. Ενδεικτικά, οι δημοτικοί κινηματογράφοι προσέλκυσαν περίπου 20.000 θεατές, συμβάλλοντας στην τοπική κοινωνία και οικονομία – κάτι που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Προκειμένου δε, να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για μια έκπτωση 20–25% στα μικρά σκάφη αναψυχής για το 2026, σχεδιάζεται να αναλάβει ο Δήμος για την φετινή χρονιά το μεγαλύτερο μέρος – ή και το σύνολο – της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών, αξιοποιώντας ειδικευμένα κρατικά κονδύλια περίπου 100.000 ευρώ. Έτσι, η σχετική δαπάνη θα αφαιρεθεί από τη ΔΑΕΑΝ.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραβρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι του Συλλόγου Ερασιτεχνών Ψαράδων και Φίλων Θαλάσσης Αγίου Νικολάου, και ιδιοκτήτες επαγγελματικών σκαφών.