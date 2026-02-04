CAFE MELI
Τεχνικές παρεμβάσεις στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 04/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 04/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους δημότες ότι τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν τεχνικές παρεμβάσεις στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Νικολάου.

Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση του χώρου έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες, με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας και της ασφάλειας του χώρου.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής, δρομολογούνται παρεμβάσεις αναβάθμισης, ενώ εντάσσεται στον προγραμματισμό η επέκταση και η διαμόρφωση του Κοιμητηρίου σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές. Πρόκειται για μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη, στην οποία η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προβλέπεται ο προγραμματισμός εργασιών τσιμεντοστρώσεων και λοιπών τεχνικών παρεμβάσεων, στο πλαίσιο της οργανωμένης διαμόρφωσης των νέων χώρων που θα ενταχθούν στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο. Στόχος είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας, της προσβασιμότητας και της συνολικής εικόνας του χώρου, με σεβασμό προς τους πολίτες και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η Δημοτική Αρχή καταβάλλει συστηματική προσπάθεια, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες δυνατότητες σε προσωπικό και τεχνικά μέσα, για τη σταδιακή κάλυψη των αυξημένων αναγκών και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλες τις περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου.

