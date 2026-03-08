CAFE MELI
ΤΔ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Δράση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/03/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας της 8ης Μαρτίου, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Νομού Λασιθίου, σε συνεργασία με τη Ελληνική Αστυνομία και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου, πραγματοποίησε συμβολική δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Στο πλαίσιο της δράσης, αστυνομικοί και μέλη της Ένωσης βρέθηκαν σε κεντρικό σημείο της πόλης, όπου προσέφεραν λουλούδια στις διερχόμενες γυναίκες οδηγούς, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμηση προς τον ρόλο της γυναίκας στην κοινωνία. Παράλληλα, διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και την προώθηση της στήριξης προς τα θύματα.

Η δράση είχε και έναν ιδιαίτερα συμβολικό χαρακτήρα στο εσωτερικό της αστυνομικής οικογένειας, καθώς μέλη της Ένωσης προσέφεραν γλυκά στις γυναίκες αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου, εκφράζοντας θερμές ευχές για την ημέρα και αναγνωρίζοντας την πολύτιμη προσφορά τους στο αστυνομικό έργο και στην κοινωνία.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτέλεσε μια μικρή αλλά ουσιαστική υπενθύμιση της σημασίας της ισότητας, του σεβασμού και της στήριξης προς κάθε γυναίκα, ενώ παράλληλα ανέδειξε τον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας και της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών στην προώθηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Λασιθίου θα συνεχίσει να στηρίζει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, την ενημέρωση των πολιτών και την προώθηση σημαντικών κοινωνικών μηνυμάτων.

