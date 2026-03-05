«Ταξίδι στον κόσμο» – Πρόσκληση Συμμετοχής στο 15ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου 2026

Το Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Αγίου Νικολάου απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λασιθίου, την Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων μαθητών του Δήμου Αγίου Νικολάου, τους πολιτιστικούς – αθλητικούς συλλόγους, σε συλλογικότητες και σε ομάδες πολιτών, για τη συνδιοργάνωση του 15ου Παιδικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουνίου 2026 στον Άγιο Νικόλαο.

Η φετινή θεματική του Φεστιβάλ είναι:

«ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ»

Ένα κάλεσμα για τα παιδιά που θα τους δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουν πολιτισμούς, ήθη, έθιμα και δημιουργικές εκφράσεις από διαφορετικές χώρες του πλανήτη, μέσα από ένα βιωματικό, διαδραστικό και χαρούμενο ταξίδι γνώσης.

Κάθε συμμετοχή καλείται να εκπροσωπεί μία συγκεκριμένη χώρα και να περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με:

τον πολιτισμό και την παράδοση

τη γλώσσα

τη γαστρονομία

τη μουσική και τον χορό

τον αθλητισμό

τις εικαστικές και άλλες μορφές τέχνης

Οι προτάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν εργαστήρια, διαδραστικά παιχνίδια, μουσικοχορευτικά δρώμενα, αθλητικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις ή άλλες δημιουργικές ιδέες που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πολύχρωμου και βιωματικού φεστιβάλ.

Ενδεικτικά παραδείγματα χωρών και δράσεων

(αλφαβητικά):

Βραζιλία: καποέιρα, σάμπα, ποδόσφαιρο, ρυθμικά παιχνίδια με κρουστά και γωνιά φωτογραφίας εμπνευσμένη από το Καρναβάλι του Ρίο.

Γαλλία: εργαστήριο παρασκευής κρεπών, βασικές γαλλικές λέξεις και εκφράσεις, εικαστικό εργαστήριο εμπνευσμένο από τον Claude Monet με ζωγραφική τοπίων.

Ιαπωνία: οριγκάμι, γνωριμία με ιαπωνικά ιδεογράμματα και παιδικό παιχνίδι δοκιμασιών «αποστολή σαμουράι».

Ινδία: δημιουργία πολύχρωμων σχεδίων rangoli, παιδική yoga, γνωριμία με ινδικούς χορούς και παραδοσιακές φορεσιές τύπου Bollywood.

Ισπανία: φλαμένκο, κατασκευή βεντάλιας, μικρό ποδοσφαιρικό challenge, εικαστική προσέγγιση του Pablo Picasso μέσα από γεωμετρικά, πολύχρωμα πορτρέτα.

Ιταλία: εργαστήριο παρασκευής πίτσας ή ζυμαρικών, εισαγωγικό μάθημα ιταλικής γλώσσας, κατασκευή βενετσιάνικης μάσκας, παραδοσιακοί χοροί (ταραντέλα) και απλές «εφευρέσεις» εμπνευσμένες από τον Leonardo da Vinci.

Μεξικό: κατασκευή πολύχρωμης piñata ή sombrero, παραδοσιακή μουσική mariachi και εργαστήριο ζωγραφικής εμπνευσμένο από τη Frida Kahlo με έντονα χρώματα και λουλούδια.

Οι παραπάνω χώρες αναφέρονται ενδεικτικά. Μπορεί να προταθεί και να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα και στη βιωματική προσέγγιση της πολιτισμικής της ταυτότητας.

Το « Διαβατήριο του Κόσμου »

Ξεχωριστό στοιχείο του φετινού Φεστιβάλ θα είναι ότι κάθε παιδί θα έχει το δικό του «διαβατήριο». Με αυτό θα «ταξιδεύει» από χώρα σε χώρα και σε κάθε περίπτερο θα λαμβάνει την αντίστοιχη σφραγίδα, συλλέγοντας εμπειρίες, γνώσεις και εικόνες από κάθε πολιτισμό.

Στόχος μας είναι τα παιδιά να ζήσουν μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία εξερεύνησης, ενισχύοντας:

τη φαντασία

τη δημιουργικότητα

τη συνεργασία

τον σεβασμό στη διαφορετικότητα

τη χαρά της ανακάλυψης

Πληροφορίες Συμμετοχής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31 Μαρτίου 2026

Αποστολή προτάσεων στο e-mail: politismos@dimosagn.gr

Θέμα e-mail: 15ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28410 89513

Σας καλούμε να ενώσουμε δυνάμεις, ώστε το 15ο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου να αποτελέσει μια ξεχωριστή γιορτή δημιουργίας, συνεργασίας και πολιτισμικής εξωστρέφειας για τα παιδιά του Δήμου μας.

Με εκτίμηση

Γεωργία Πολυχρονάκη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Δήμου Αγίου Νικολάου

«A Journey Around the World» Open Call for Participation 15th Children’s Festival of Agios Nikolaos

The Department of Culture of the Municipality of Agios Nikolaos extends an open invitation to the Primary Education Directorate of Lasithi, the Association of Parents & Guardians of students of the Municipality of Agios Nikolaos, cultural and sports associations, as well as community groups and citizen collectives, to co-organize the 15th Children’s Festival of Agios Nikolaos, which will take place on June 13 & 14, in Agios Nikolaos.

This year’s festival theme is:

“A Journey Around the World”

An open invitation for children to discover cultures, customs, traditions, and creative expressions from different countries around the globe, through an experiential, interactive, and joyful journey of learning.

Each participation is invited to represent a specific country and include activities related to:

culture and tradition

language

gastronomy

music and dance

sports

visual and other forms of art

Proposals may include workshops, interactive games, music and dance performances, sports activities, presentations, or other creative ideas that will contribute to shaping a colorful and experiential festival.

Indicative examples of countries and activities (in alphabetical order):

Brazil: capoeira, samba, football, rhythmic percussion games, and a photo corner inspired by the Rio Carnival.

France: crêpe-making workshop, basic French words and phrases, art workshop inspired by Claude Monet featuring landscape painting.

Japan: origami, introduction to Japanese ideograms, and a children’s

challenge game “Samurai Mission.”

India: creation of colorful rangoli designs, children’s yoga, introduction to Indian dances and traditional Bollywood-style costumes.

Spain: flamenco, fan-making workshop, mini football challenge, artistic approach to Pablo Picasso through geometric, colorful portraits.

Italy: pizza or pasta-making workshop, introductory Italian language lesson, Venetian mask-making, traditional dances (tarantella), and simple “inventions” inspired by Leonardo da Vinci.

Mexico: creation of colorful piñatas or sombreros, traditional mariachi music, and an art workshop inspired by Frida Kahlo with vibrant colors and flowers.

The above countries are indicative examples. Any country in the world may be proposed and included, with emphasis on creativity and an experiential approach to its cultural identity.

“ The World Passport ”

A special feature of this year’s Festival is that each child will have their own “passport.” With it, they will “travel” from country to country and receive a stamp at each booth, collecting experiences, knowledge, and images from every culture.

Our goal is for children to experience a meaningful journey of exploration, strengthening:

Imagination

Creativity

Cooperation

respect for diversity

the joy of discovery

Participation Information

Proposal submission deadline: March 31 2026

Submission email: politismos@dimosagn.gr

Email subject line: 15th CHILDREN’S FESTIVAL

Contact phone number: +30 28410 89513

We invite you to join forces so that the 15th Children’s Festival of Agios Nikolaos

becomes a unique celebration of creativity, collaboration, and cultural outreach for the

children of our Municipality.

With appreciation

Georgia Polychronaki

Deputy Mayor of Culture

Municipality of Agios Nikolaos