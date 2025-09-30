CAFE MELI
Τα ζητήματα των πολιτικών συνταξιούχων της Κρήτης στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Περιφερειάρχη

30/09/2025
Τα θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους της Κρήτης και οι διεκδικήσεις τους για μια καλύτερη καθημερινότητα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, με το προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου Συλλόγων Πολιτικών Συνταξιούχων Κρήτης.

Στη συνάντηση, ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Δεμέτζος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Μανόλης Βαρδουλάκης, επέδωσαν στον Περιφερειάρχη αναλυτικό υπόμνημα με τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι στο νησί. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν η ανάγκη για ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η έλλειψη δημοσίων δομών φροντίδας ηλικιωμένων, η βελτίωση των υποδομών για ασφαλή μετακίνηση (πεζοδρόμια, οδικό δίκτυο) και η θεσμοθέτηση διευκολύνσεων στις μετακινήσεις και την πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, αφού άκουσε με προσοχή τις θέσεις του προεδρείου, επεσήμανε πως «η Περιφέρεια Κρήτης στέκεται διαχρονικά δίπλα στους συνταξιούχους, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη τους προσφορά στην κοινωνία. Θα προωθήσουμε άμεσα τα αιτήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης και θα συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας για την εξεύρεση λύσεων».

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη διατήρηση ενός ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας.

