Τα αιτήματα του φοιτητικού συλλόγου ΑΣΤΕ ΚΡΗΤΗΣ

Οι Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) Κρήτης και Ρόδου αποτελούν διαχρονικά βασικούς φορείς εκπαίδευσης στελεχών για τον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο της χώρας. Παρά τη σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ενός από τους ισχυρότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, οι σχολές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν τόσο την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και τις προοπτικές των φοιτητών και αποφοίτων τους. Την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει διαρκή ανάπτυξη και οι ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένα στελέχη αυξάνονται, οι Α.Σ.Τ.Ε. λειτουργούν χωρίς βασικές παροχές και υποδομές που θεωρούνται αυτονόητες για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα βασικά προβλήματα

Ανεπαρκής φοιτητική μέριμνα

Οι φοιτητές δεν διαθέτουν πρόσβαση σε φοιτητικές εστίες και οργανωμένες δομές σίτισης, ενώ το υψηλό κόστος στέγασης στις τουριστικές περιοχές δυσχεραίνει σημαντικά τη φοίτησή τους. Το αποτέλεσμα είναι η υψηλή φοιτητική διαρροή και η αναγκαστική παράλληλη εργασία πολλών σπουδαστών.

Υποβάθμιση του πτυχίου

Παρά τη διάρκεια και τις απαιτήσεις των σπουδών, το πτυχίο των Α.Σ.Τ.Ε. παραμένει καταταγμένο στο Επίπεδο 5 (δηλ επιπέδου ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης. Η κατάταξη αυτή εγείρει ερωτήματα, καθώς οι σπουδές περιλαμβάνουν τρία έτη φοίτησης και εννέα μήνες πρακτικής άσκησης, συνδυάζοντας εκτεταμένη θεωρητική εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία. Για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η επανεξέταση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτούν οι απόφοιτοι, οι οποίοι εισέρχονται στις σχολές μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων.

Συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών

Οι επαναλαμβανόμενες μεταβολές στη διάρκεια και τη δομή των σπουδών δημιουργούν ανασφάλεια στους φοιτητές και τους αποφοίτους, χωρίς να συνοδεύονται από ουσιαστική αναβάθμιση της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών. Τον Δεκέμβριο του 2020 αποφασίστηκε η αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών σε οκτώ εξάμηνα φοίτησης, δημιουργώντας προσδοκίες για αντίστοιχη αναβάθμιση του πτυχίου και της ακαδημαϊκής του αναγνώρισης. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική αναβάθμιση του τίτλου σπουδών, πέρα από την αύξηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS), επηρεάζοντας ήδη τους αποφοίτους των ετών 2025 και 2026. Από τις 15 Οκτωβρίου 2025 το πρόγραμμα τροποποιήθηκε εκ νέου, επανερχόμενο σε τριετή διάρκεια σπουδών με έξι εξάμηνα, 180 πιστωτικές μονάδες και εννέα μήνες πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, ο νέος Οδηγός Σπουδών (που μείωσε τις ώρες των Ξένων Γλωσσών!) προβλέπει μαθήματα και εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να έχει προηγηθεί η απαραίτητη προσαρμογή ή ενίσχυση της γλωσσικής υποστήριξης των φοιτητών. Δεδομένου ότι οι εισακτέοι εξετάζονται σε διαφορετικές ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά ή Ιταλικά), η συγκεκριμένη αλλαγή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ελλείψεις σε υποδομές

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, καθώς παρατηρούνται περιορισμοί σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστηριακούς χώρους. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι περιορισμένων διαστάσεων, ενώ απουσιάζουν οι αναγκαίες σύγχρονες εργαστηριακές υποδομές που απαιτούνται για την ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Αποκλεισμός από το πρόγραμμα Erasmus+

Οι φοιτητές στερούνται σημαντικές ευκαιρίες διεθνούς κινητικότητας και επαγγελματικής εμπειρίας, παρότι δραστηριοποιούνται σε έναν κατεξοχήν διεθνή κλάδο όπως ο τουρισμός.

Έλλειψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευτικού υλικού

Η εξάρτηση από συμβασιούχους διδάσκοντες οδηγεί συχνά σε καθυστερήσεις στην έναρξη των μαθημάτων και επηρεάζει αρνητικά τη σταθερότητα και την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σε αρκετά μαθήματα παρατηρείται έλλειψη συγγραμμάτων και οργανωμένου εκπαιδευτικού υλικού, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από σημειώσεις και υλικό που διανέμεται από τους διδάσκοντες. Οι φοιτητές δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται συστηματικά στα υπόλοιπα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ιδρυματικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακαδημαϊκές ψηφιακές υπηρεσίες, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό και αναγνωρίσιμο φοιτητικό πάσο.

Τα αιτήματά μας

Ζητούμε από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα:

Στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας με μέτρα στέγασης και σίτισης. Στην αναβάθμιση και ουσιαστική ακαδημαϊκή αναγνώριση του πτυχίου των Α.Σ.Τ.Ε. Στη βελτίωση των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών. Στη διασφάλιση σταθερού και σαφούς πλαισίου σπουδών. Στην ένταξη των σχολών στα προγράμματα Erasmus+. Στην πλήρη θεσμική και λειτουργική αναβάθμιση των Α.Σ.Τ.Ε., ώστε να ανταποκρίνονται στον κρίσιμο ρόλο που επιτελούν για τον ελληνικό τουρισμό. Στην πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Τα παραπάνω προβλήματα αναδεικνύουν ένα ευρύτερο ζήτημα που αφορά τον θεσμικό και ακαδημαϊκό χαρακτήρα των Α.Σ.Τ.Ε. Παρά τη σημαντική συμβολή τους στην εκπαίδευση στελεχών για τον ελληνικό τουρισμό, οι σχολές εξακολουθούν να στερούνται βασικών χαρακτηριστικών που θεωρούνται αυτονόητα για ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μεταξύ άλλων, απουσιάζει ένα σύγχρονο πλαίσιο αυτοδιοίκητης λειτουργίας, περιορίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης ερευνητικών και ακαδημαϊκών δράσεων, ενώ δεν υφίστανται οι απαραίτητοι διοικητικοί και οικονομικοί μηχανισμοί για τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτικές δράσεις.

Η ενίσχυση των Α.Σ.Τ.Ε. αποτελεί επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού και στο ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να στηρίξει έναν από τους σημαντικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας. Η επίλυση των προβλημάτων τους δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα.