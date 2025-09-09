Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ναυτικού Μουσείου Κρήτης

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι για 27η χρονιά θα πραγματοποιήσουμε τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα, τα οποία προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025.

Οι εκπαιδευτικές μας δράσεις είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και δυνατότητες της εκάστοτε ηλικιακής ομάδας και απευθύνονται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα σχεδιάστηκαν ώστε να ανακαλύψουν οι μικροί μας φίλοι τόσο την πλούσια ιστορία του τόπου μας, όσο και τη Ναυτική μας παράδοση. Στόχος των προγραμμάτων είναι ο βιωματικός τρόπος μάθησης, η ενεργοποίηση της αντίληψης, της φαντασίας και των αισθήσεων, η αξιοποίηση-ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης, η σύνδεση με τη καθημερινή ζωή και τη σχολική ύλη των μαθητών.

Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε την στήριξη του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τη σχολική περίοδο 2025 – 2026, θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ελπίζοντας ότι θα τα αγαπήσουν και θα τα αγκαλιάσουν τόσο τα σχολεία του Νομού μας, όσο και των άλλων Νομών της Κρήτης, όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν τα προγράμματα:

Νηπιαγωγείο: 1) Ο μαγικός κόσμος της θάλασσας, 2) Ψάχνοντας τον χαμένο θησαυρό Α’ Τάξη: 1) Η θαλάσσια χελώνα κινδυνεύει, 2) Ναύτες για μία ημέρα Β’ Τάξη: 1) Η θάλασσα εκπέμπει S.O.S., 2) Φάρος, ένας ακούραστος παραθαλάσσιος φρουρός Γ’ Τάξη: 1) Ταξιδεύοντας στη Μινωική Κρήτη, 2) Από τα κουπιά στον ατμό Δ’ Τάξη: 1) Τα πλοία της Αρχαίας Ελλάδας, 2) Αλέξανδρος και Νέαρχος, οι μεγάλοι κατακτητές της αρχαιότητας Ε’ Τάξη: 1) Πάμε μία βόλτα στο Βυζάντιο, 2) Εξερευνώντας τα Ενετικά Χανιά Στ’ Τάξη: 1) Το Ναυτικό στην Επανάσταση του 1821, 2) Ιστορία της Μάχης της Κρήτης

Τα Επετειακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα είναι τα παρακάτω:

Νηπιαγωγείο και Α΄ Τάξη: Το στολισμένο μας καράβι (02 – 19 Δεκεμβρίου 2025) Ε’ και Στ’ Τάξη: Οι βαλκανικοί πόλεμοι και η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, (24 Νοεμβρίου – 05 Δεκεμβρίου 2025)

Για περισσότερες λεπτομέρειες και κρατήσεις ημερομηνιών, παρακαλούμε επικοινωνήσετε έγκαιρα με τους υπευθύνους των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 28210 91875 & 28210 74484.