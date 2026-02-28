Τα εγκαίνια της 18ης έκθεσης Κρητικού κρασιού «ΟιΝοτικά»

Την πρόταση προς την ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κρήτης με το ποσό των 10 εκ. ευρώ η ανακαίνιση του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (ΔΕΕΚ) στις Γούρνες, με παράλληλη παραχώρηση του χώρου για 25 χρόνια στην Περιφέρεια, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο πλαίσιο των εγκαινίων της 18ης έκθεσης Κρητικού κρασιού “ΟιΝοτικά”.

Στόχος, όπως είπε, η προβολή και η ενίσχυση όλων των Κρητικών αγροτικών προϊόντων, του Κρητικού αμπελώνα και της Κρητικής επιχειρηματικότητας.

Μάλιστα στον σύντομο χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης κάλεσε δημόσια τους ξενοδόχους της Κρήτης να εντάξουν στις κουζίνες και στα εστιατόρια τους τις ετικέτες Κρητικού οίνου και να ενισχύσουν την κατανάλωση των Κρητικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έκαναν ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης Στέλιος Ζαχαριουδάκης, παρουσία του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Μεθόδιου Βερνιδάκη, εκπροσώπων της Αυτοδιοίκησης, οινοποιών, φορέων και παραγωγικών τάξεων.

Μάλιστα ο Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης βράβευσε τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον ανακήρυξε ως πρώτο επίτιμο μέλος του Δικτύου.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων ο Περιφερειάρχης ξεναγήθηκε στα περίπτερα των οινοποιείων που συμμετέχουν και συνομίλησε με τους εκπροσώπους τους σε θερμό κλίμα, καθώς όλοι αλλά και η διοίκηση του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης ευχαρίστησαν την Περιφέρεια Κρήτης και την έμπρακτη στήριξη του Σταύρου Αρναουτάκη για την ανάδειξη του Κρητικού Οίνου-Αμπελώνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.

Τα «ΟιΝοτικά 2026» αποκτούν ιδιαίτερο επετειακό χαρακτήρα, καθώς εντάσσονται στον εορτασμό των 20 χρόνων από την ίδρυση του Wines of Crete. Στο πλαίσιο του εορτασμού, το τριήμερο της έκθεσης θα πλαισιωθεί από πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, που περιλαμβάνει θεματικές γευσιγνωσίες, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και το μέλλον του Κρητικού κρασιού.

Στα σημερινά εγκαίνια από την Περιφέρεια Κρήτης παρόντες ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης και η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Ειρήνη Χουδετσανάκη – Γιακουμάκη και Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Η έκθεση θα έχει διάρκεια έως και την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026 και στη φετινή διοργάνωση, που στηρίζει η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετέχουν 36 οινοποιεία από ολόκληρο το νησί, παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες την εξέλιξη, τη δυναμική και τον πλούτο του Κρητικού αμπελώνα, μέσα από τις γηγενείς ποικιλίες και τις σύγχρονες οινοποιητικές τάσεις του νησιού.

Η έκθεση «ΟιΝοτικά» έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον οινικό χάρτη της χώρας, αποτελώντας χώρο συνάντησης οινοποιών, επαγγελματιών του κλάδου, δημοσιογράφων και οινόφιλων, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας με τις ιστορίες και τους ανθρώπους πίσω από τις ετικέτες της Κρήτης.

Ωράριο λειτουργίας Έκθεσης:

Παρασκευή 27/2/2026 έως 20:00

Σάββατο 28/2/2026 | 13:00-20:00

Κυριακή 1/3/2026 | 11:00-19:00

Η δράση εντάσσεται στο έργο της Περιφέρειας Κρήτης «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Σύλλογο «Στην Αγκαλιά της Άννας».

Στα φετινά ΟΙΝΟΤΙΚΑ παρόν θα δώσουν σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, όπου θα παρασκευάσουν μοναδικές λιχουδιές και δημιουργικά κεράσματα για να συνοδεύουν με τον καλύτερο τρόπο τα μοναδικά αρώματα των κρητικών κρασιών κατά τις οινικές δοκιμές σας .

Καταξιωμένοι Sommelier θα πραγματοποιούν δωρεάν στο οινόφιλο κοινό τις δράσεις Γευσιγνωσίας « Γίνε Γευσιγνώστης σε 15 λεπτά» καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Δυο επιμορφωτικά σεμινάρια, για κοινό και επαγγελματίες.

Σήμερα Παρασκευή από τον Sommelier Μιχάλη Αλεξανδρή με τίτλο “Βιδιανό & Λιάτικο. Η εξέλιξη τους στο χρόνο” δοκιμάζοντας επιλεγμένες & εκλεκτές εσοδείες του Κρητικού Αμπελώνα».

Το Σάββατο 28/2/2026 στις 15:00-18:00 από τον Sommelier & ιδρυτή της σχολής Genius in Gastronomy Γιώργο Λούκα με τίτλο “Γεύσεις χωρις σύνορα με κρασιά της Κρήτης”. Ένα Γαστρονομικό πάντρεμα κρητικού κρασιού και φαγητού σε συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Κρήτης. Η συμβολή της Λέσχης εγγυάται ένα υψηλού επιπέδου γαστρονομικό αποτέλεσμα, όπου το κρασί και το φαγητό συνδιαλέγονται με αρμονία και ταυτότητα.

Ο γνωστός chef, Λευτέρης Σουλτάτος και η ομάδα του παρουσιάζουν τη πρόταση για τα Κρητικά γλέντια που θα συνοδεύεται με Κρητικό Κρασί την Κυριακή 1/3/2026 από τις 12:00 στα πλαίσια της δράσης «Ακούμε, Τρώμε, Πίνουμε Κρητικά» σε συνεργασία με το Sommelier Γιώργο Λούκα.

Για περισσότερες πληροφορίες της έκθεσης, επισκεφθείτε το www.winesofcrete.gr.