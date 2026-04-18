Σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για το νέο νοσοκομείο Ρεθύμνου

Σύσκεψη για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων αναφορικά με τη δημιουργία του νέου Νοσοκομείου Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο γραφείο του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής.

Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανέγερση του νέου νοσηλευτικού ιδρύματος σε έκταση περίπου 90 στρεμμάτων στην περιοχή του Γάλλου, την οποία παραχώρησε το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

Γ. Κεφαλογιάννης: «ώριμες συνθήκες»

Ο Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την έμπρακτη στήριξη και σημείωσε πως οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, μετά την απόφαση του Πανεπιστημίου Κρήτης, ώστε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για ένα έργο πνοής που έχει ανάγκη η πόλη.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή υπογράμμισε την επιτακτική ανάγκη ανέγερσης νέου νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι το υφιστάμενο ίδρυμα δεν επαρκεί πλέον για τις ανάγκες των 85.000 κατοίκων του Ρεθύμνου, των 10.000 φοιτητών, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια θα σταθεί αρωγός στην οικονομική κάλυψη των απαιτούμενων μελετών για να ωριμάσει το έργο.

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακωνσταντής τόνισε ότι εκφράστηκε η βούληση όλων των πλευρών για την εκκίνηση των διαδικασιών, ευχαριστώντας τον Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Σταύρο Αρναουτάκη για τη δέσμευσή τους να προσφέρουν κάθε δυνατή βοήθεια στην υλοποίηση του νέου νοσοκομείου.

Σταύρος Αρναουτάκης: οραματικό έργο με συνεργασία και διεκδίκηση

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, υπογράμμισε τη σημασία της συνένωσης δυνάμεων για την υλοποίηση ενός οραματικού έργου που αφορά το Ρέθυμνο και ολόκληρη την Κρήτη. Επισήμανε ότι η διεκδίκηση για τη δημιουργία αυτού του μεγάλου έργου υποδομής στον τομέα της υγείας, στην έκταση που παραχωρήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αποτελεί κοινό στόχο. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι προμελέτες και η κοστολόγηση του έργου, προκειμένου η Περιφέρεια να διεκδικήσει τους απαραίτητους πόρους από την κεντρική διοίκηση και τα ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σημείωσε, τέλος, πως παρά τις δυσκολίες των αρχικών σταδίων, η συνεργασία με τους Βουλευτές, τους Υπουργούς, τους Δήμους και το Περιφερειακό Συμβούλιο εγγυάται τη βέλτιστη δυνατή έκβαση της προσπάθειας.