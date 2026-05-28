Σύσκεψη στην Π.Ε. Λασιθίου για την οδική ασφάλεια

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/05/2026
Συνάντηση εργασίας συγκάλεσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης με αντικείμενο την οδική ασφάλεια στην Περιφερειακή Ενότητα, που περιλαμβάνει και τον καθαρισμό κλαδιών και βλάστησης.

Συμμετείχαν ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, Δημήτρης Καλλιοντζής, η Διευθύντρια Τεχνικών Έργων, Μαρία Γεροντή, και ο Προϊστάμενος Συγκοινωνιακών Έργων, Νίκος Τζανίδης.

Εξετάστηκαν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις για τον καθαρισμό της παρόδιας βλάστησης, με στόχο τη βελτίωση της ορατότητας, την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων και τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιών στην περιοχή.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Ανδρουλάκης, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την έγκαιρη υλοποίηση των παρεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και η διασφάλιση της οδικής ασφάλειας αποτελούν προτεραιότητα για την Π.Ε. Λασιθίου.

