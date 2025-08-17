CAFE MELI
ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: «Στην υγειά των κορόϊδων»

17/08/2025
Ανήμερα της Παναγίας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αντί να περιοριστεί στο επίσημο πρόγραμμά του στην Τήνο, αποφάσισε να πετάξει με στρατιωτικό ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας στην Κρήτη. Προσγειώθηκε στο γήπεδο του Καλού Χωριού, όχι για άσκηση, ούτε για επίσημη κυβερνητική αποστολή, αλλά για να συναντήσει τον Εσθονό ομόλογό του Χάνο Πέβκουρ που κάνει… τις διακοπές του στο Καλό Χωριό του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Μάλιστα, στο τραπέζι που βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο – beach bar της περιοχής, εμφανίστηκε και ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης. καθώς βρισκόταν στον δρόμο της επιστροφής από τη Νεάπολη όπου είχε παραστεί στην γιορτή της τοπικής Παναγίας. Έτσι, η παρουσία του χρησιμοποιήθηκε για να «ντυθεί» επικοινωνιακά η συνάντηση με έναν μανδύα σοβαρότητας, βαφτίζοντας την «διπλωματική».

Όμως, τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους:

Ο Εσθονός Υπουργός δεν ήρθε σε επίσημη επίσκεψη, αλλά για τουρισμό με τη σύζυγό του.

Ο Δένδιας δεν έκανε καμία ουσιαστική ανακοίνωση σαν ΥΠΑΜ.

Καμία τοπική ή στρατιωτική αρχή δεν τον υποδέχθηκε, ούτε καν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου.

Δεν υπήρξε επίσκεψη σε Δημαρχείο, ούτε σε τοπική εορτή.

Στο τραπέζι δεν υπήρχε ούτε ένας ένστολος επιτελής.

Η ουσία πίσω από τα χαμόγελα:

Η Πολεμική Αεροπορία μετατράπηκε για άλλη μια φορά σε ταξί VIP. Με εντολή Δένδια, πλήρωμα και καύσιμα χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν μια συνάντηση σε ένα εστιατόριο – beach bar που είχε καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα, ενώ οι πιλότοι βρέθηκαν να παίζουν τον ρόλο σοφέρ σε μια προσωπική εκδρομή, με τους φορολογούμενους πολίτες να πληρώνουν ξανά τον λογαριασμό.

Αλήθεια, πόσο μας κόστισε η βόλτα του Υπουργού;

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.

