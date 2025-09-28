ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: Σκανδαλώδης αποζημίωση 21 εκ. € στον ανάδοχο του ΒΟΑΚ Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» στις 24/09/2025 (ΑΔΑ: Ψ8Ε7465ΧΘΞ-9Δ1), αποδεικνύεται η παντελής ανικανότητα και αδιαφορία της κυβέρνησης της ΝΔ ως προς την υλοποίηση του έργου «Μετατροπή σε αυτοκινητόδρομο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το Υπουργείο Υποδομών δεσμεύει το εξωφρενικό ποσό των 21.000.000 ευρώ για την αποζημίωση του αναδόχου λόγω «θετικών ζημιών» – δηλαδή λόγω καθυστερήσεων από υπαιτιότητα του Δημοσίου! Πρόκειται ουσιαστικά για σταλίες, δηλαδή για πληρωμές που καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο στον εργολάβο, όχι για εργασίες που εκτελέστηκαν, αλλά για το γεγονός ότι το έργο δεν προχωράει με ευθύνη του Δημοσίου.

Οφείλουμε να θυμίσουμε ότι στα λίγα χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ διανύθηκε απόσταση 30 και πλέον χρόνων. Παραλαμβάνοντας το έργο ήδη στη δεύτερη φάση διαγωνιστικής διαδικασίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ δεν προχώρησε ούτε ένα βήμα. Έξι ολόκληρα χρόνια αδράνησε. Τελικά έρχεται να εφαρμόσει ακριβώς το σχέδιο που βρήκε και κατηγορούσε ως «πρόχειρο γονατογράφημα», με μόνη διαφορά τον διπλασιασμό του κόστους και την επιβολή διοδίων, πριν καν ολοκληρωθεί το έργο!

Το έργο Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, που η Νέα Δημοκρατία παρουσίαζε ως «έργο-προτεραιότητα» και «σημαία» για την Κρήτη, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Αντί να προχωρήσει η υλοποίηση, η κυβέρνηση:

• Καθυστέρησε τραγικά τις απαλλοτριώσεις και τις μελέτες,

• Δεν διασφάλισε τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις και εγκρίσεις εγκαίρως,

• Άφησε τον ανάδοχο σε αναμονή, οδηγώντας σε δημιουργία τεράστιων οικονομικών απαιτήσεων.

Σήμερα, οι φορολογούμενοι πολίτες καλούνται να πληρώσουν 21.000.000 ευρώ επειδή η κυβέρνηση δεν έκανε τη δουλειά της, αφήνοντας το έργο να βαλτώνει.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με συνεχείς παρεμβάσεις μας στην Βουλή και στα αρμόδια όργανα, είχαμε έγκαιρα προειδοποιήσει για τον τεράστιο κίνδυνο των σταλιών και της οικονομικής αιμορραγίας που θα προέκυπτε από την κυβερνητική αδιαφορία.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση αδιαφόρησε, και σήμερα αποκαλύπτεται η σκληρή πραγματικότητα: Πληρώνουμε εκατομμύρια όχι για την πρόοδο του ΒΟΑΚ, αλλά για τις καθυστερήσεις και τις αποτυχίες του Υπουργείου Υποδομών.

Ας μας απαντήσουν οι κύριοι της κυβέρνησης:

1. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τις καθυστερήσεις που οδήγησαν σε αυτήν την αποζημίωση – μαμούθ;

2. Υπάρχουν κι άλλες αντίστοιχες αποζημιώσεις σε άλλα τμήματα του ΒΟΑΚ;

3. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να προστατευθούν τα δημόσια χρήματα και να σταματήσει η αιμορραγία των σταλιών;

Το Λασίθι δεν αντέχει άλλο κοροϊδία!

Οι Κρητικοί έχουν ακούσει αμέτρητες εξαγγελίες, φιέστες και υποσχέσεις για τον ΒΟΑΚ. Η αλήθεια είναι μία: Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύεται ανίκανη να υλοποιήσει το έργο. Αντί να βλέπουμε την ολοκλήρωση του έργου, βλέπουμε αποζημιώσεις εκατομμυρίων που πληρώνονται για να καλύψουν τα λάθη, τις παραλείψεις και την ανευθυνότητα της κυβέρνησης.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα αναδείξουμε το σκάνδαλο αυτό σε όλα τα επίπεδα, θα φέρουμε το θέμα στη Βουλή και θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ευθύνες και να υπάρξει πλήρης διαφάνεια. Η Κρήτη δικαιούται έναν σύγχρονο, ασφαλή ΒΟΑΚ, όχι μια κυβέρνηση που πληρώνει εκατομμύρια για να καλύπτει τις δικές της αποτυχίες.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.