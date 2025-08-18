ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: «Πλέον τα καταγγέλλουν και οι ίδιοι»

Σίγουρα δεν νοιώσαμε έκπληξη διαβάζοντας όλα όσα καταγγέλλει γνωστό στέλεχος της Ν.Δ. στο νομό Λασιθίου, μέλος μέχρι πρότινος του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου, στην επιστολή που έδωσε στην δημοσιότητα με τίτλο «Το ρουσφέτι βλάπτει σοβαρά την υγεία» αφού η εικόνα διάλυσης σε όλες τις δομές υγείας του νομού είναι γνωστή και την έχουμε αναδείξει πολλές φορές.

Η έκπληξη μας αφορά το πρόσωπο που καταγγέλλει όλα όσα αναφέρονται στην επιστολή, καθώς προέρχεται από τα σπλάχνα της Ν.Δ. Ειδικότερα, αναφέρει ευθέως ότι κατά την διάρκεια των δυο θητειών που υπηρέτησε ως μέλος του Δ.Σ. των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων Λασιθίου από το 2019 μέχρι πρότινος «αντιμετώπισα ένα σύστημα ευνοιοκρατίας και διαπλοκής. Δεν υπέκυψα σε πιέσεις για ρουσφέτια που θα υπονόμευαν τη λειτουργία των νοσοκομείων. Δεν συγκάλυψα σκάνδαλα, δεν προστάτεψα ημέτερους. Αντιθέτως, ήρθα σε σύγκρουση με τη σήψη, γνωρίζοντας το κόστος. Δέχθηκα απειλές, συκοφαντίες, ύβρεις. (…) Δυσαρέστησα τον βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Όμως στη ζωή πρέπει να επιλέξεις αν θα κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ή αν θα είσαι αρεστός στα κέντρα εξουσίας. Εγώ τέτοια διλήμματα ποτέ δεν είχα. Δεν είναι όλα ρουσφέτι και ψηφαλάκια. Η υγεία δεν μπορεί να είναι λάφυρο πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι διοικήσεις από το 2019, ήταν επιλογές του κ. Πλακιωτάκη. Ήταν βαρύ φορτίο να συμμαζεύω τα αποτελέσματα τους. Σήμερα, η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ. Οι ελλείψεις βγάζουν μάτι. Το κεντρικό νοσοκομείο αφήνεται να σαπίσει. Η επέκταση θάφτηκε στα συρτάρια. Το Κέντρο Αποθεραπείας στη Νεάπολη είναι γιοφύρι της Άρτας.

Το νοσοκομείο Ιεράπετρας σβήνει σιωπηλά. Και το νοσοκομείο Σητείας, παρά την καταγωγή του κυβερνητικού βουλευτή, φυτοζωεί. Αντί να δούμε λύσεις, βλέπουμε βολέματα. Το πως πχ θα γίνει η κολλητή διευθύντρια, αν και τελευταία στη λίστα και χωρίς ουσιαστικά προσόντα. Η ίδια για την οποία αναγκάστηκα να ζητήσω εισαγγελική παραγγελία για τον σύζυγο της λόγω απειλών κατά της ζωής μου. Την ίδια ώρα, υπόθεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ ζημίας του νοσοκομείου είναι θαμμένη. Συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι για να κλείνουν ΕΔΕ, ώστε να προστατευτεί εργατοπατέρας και να μην ασχολείται με τον βουλευτή.

Είναι τόσα πολλά, που χρειάζονται ώρες για την αναφορά τους. Η ουσία είναι πως οι ευθύνες για την κατάσταση της υγείας στο Λασίθι, έχουν ονοματεπώνυμο.

Πρέπει να καταλάβουμε, πως όσο κολλητοί και αν είστε με τον βουλευτή, τον όποιο βουλευτή, της όποιας κυβέρνησης, αν δεν λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία, δεν θα σωθείτε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. (…) Η διαφθορά και η αδιαφορία έχουν πρόσωπα, έχουν ονόματα. (…) Ο Γιάννης Πλακιωτάκης φέρει την απόλυτη ευθύνη για την πορεία της υγείας στον νομό, καθώς όλες οι διοικήσεις που τοποθετήθηκαν ήταν δικές του επιλογές. Αυτές οι επιλογές τον βαραίνουν ακέραια, όπως και τα αποτελέσματα τους. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Πλέον, δεν αντέχουν να σιωπούν ούτε τα ίδια τα στελέχη της Ν.Δ. βλέποντας την διάλυση που προκαλεί στην δημόσια υγεία η κυβερνητική πολιτική σε συνδυασμό με την ευνοιοκρατία, το ρουσφέτι και την διαπλοκή, ομολογώντας οτι «σήμερα, η κατάσταση είναι χειρότερη από ποτέ».

Αντίθετα με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ (2015-2019), που εν μέσω μνημονίων, κατάφερε να ενταχθούν στο Ε.Σ.Υ 2.500.000 ανασφάλιστοι, διέγραψε οφειλές 28 εκατομ. ευρώ ανασφάλιστων στα νοσοκομεία, ανέτρεψε την μνημονιακή υποχρέωση μιας πρόσληψης έναντι πέντε αποχωρήσεων, σε μία προς μία, κατάργησε το 5ευρο, δόθηκε γενναία χρηματοδότηση καθώς τριπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός των νοσοκομείων στο Λασίθι με αποτέλεσμα την αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών αφήνοντας και ταμειακό διαθέσιμο, επαναλειτούργησαν κλινικές που είχαν κλείσει (π.χ. παθολογική και μαιευτική στην Ιεράπετρα), έγινε προμήθεια σύγχρονων αξονικών τομογράφων, αποφασίστηκε η μετατροπή του Διαλυνάκειου Νοσοκομείου σε Κέντρο Αποκατάστασης, η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει αφήσει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στην τύχη του, να λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο ιατρών και νοσηλευτών.

Ας φύγουν να πάρει ανάσα ο τόπος!

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.