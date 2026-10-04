ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου: «Να μην γίνει το Λασίθι η νέα Θεσσαλία»

Βαρύ είναι το πλήγμα που έχουν υποστεί οι Δήμοι Οροπεδίου και Ιεράπετρας από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα που προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές τόσο σε αγροτικές καλλιέργειες όσο και σε υποδομές. Ο αγροτικός κόσμος στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, μετά την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο χωράφι βρίσκονται μήνες δουλειάς, έξοδα, χρέη και οικογένειες που περίμεναν να εξασφαλίσουν το εισόδημά τους.

Στον δε Δήμο Ιεράπετρας, αποδείχτηκε ότι τα πολυδιαφημισμένα αντιπλημμυρικά έργα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Φέρμα, Κουτσουρά και Μακρύ Γυαλό, δεν στάθηκαν ικανά να ανασχέσουν τα ορμητικά νερά, με αποτέλεσμα την καταστροφή του οδικού δικτύου ακόμη και σε πεδινές τουριστικές περιοχές, κατολισθήσεις βράχων, καταστροφές οχημάτων, ενώ από καθαρή τύχη δεν θρηνούμε θύματα!

Είναι αδιανόητο εν έτει 2026 και ενώ διατίθενται πακτωλοί εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας στη χώρα, ο νομός Λασιθίου να παραμένει απροστάτευτος και στο έλεος ακραίων καιρικών φαινομένων!

Είναι αδιανόητο σε κάθε σφοδρή νεροποντή, να καταστρέφονται περιουσίες και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές!

Κυβέρνηση και Περιφέρεια πρέπει να σταματήσουν το γαϊτανάκι της μετάθεσης των ευθυνών. Όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι και έπρεπε να έχουν βρεθεί ουσιαστικές λύσεις ΧΘΕΣ.

Τους καλούμε έστω και τούτη την ύστατη ώρα, δυστυχώς κατόπιν μιας ακόμη μεγάλης καταστροφής, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

Επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά και δεν πρέπει να βιώσουμε μια ακόμη μεγάλη καταστροφή, ως Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. τους καλούμε να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, το πάγωμα των οφειλών των πληγέντων σε Δημόσιο και τράπεζες, την άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου και την εξασφάλιση των έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, την ένταξη των μαθητών των πληγεισών περιοχών του Λασιθίου στο ειδικό ποσοστό εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027!

Την Δευτέρα 05/10/2026 κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.