Συνεργασία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με τον Σύλλογο ΗΡ.Υ.ΔΑ. Ηρακλείου

29/09/2025
Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, μέσω της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις για τη στήριξη των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους, σε συνεργασία με τον Σύλλογο για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αυτισμό Ηρακλείου Κρήτης (ΗΡ.Υ.ΔΑ.).

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Προγραμματίστηκαν ιατρικές εξετάσεις για τα μέλη του Συλλόγου, σε συνεργασία με το Κ.Υ. Ηρακλείου και συντονισμένα ραντεβού σε διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες την ίδια ημέρα, ώστε να διευκολυνθεί η εξυπηρέτηση των γονέων με τις αυξημένες υποχρεώσεις.
    Συνολικά, εξυπηρετήθηκαν 18 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 32 ραντεβού με ιατρούς.
  • Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών με θεωρητικό και πρακτικό μέρος, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στο χώρο του Συλλόγου. Το εκπαιδευτικό μάθημα διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες στον τόπο του συμβάντος» και είχε ως στόχο την εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου σε βασικές δεξιότητες για την ασφάλεια και την υγεία.

Η συνεργασία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης με τον Σύλλογο ΗΡ.Υ.ΔΑ. αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της πρόληψης, της έγκαιρης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Παραμένουμε στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου Συλλόγου και Σωματείου ΑμεΑ που επιθυμεί την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας προ όφελος των μελών του.

