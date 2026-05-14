Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και φορέων για την ενίσχυση της προσβασιμότητας των Ατόμων με Αναπηρία

14 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 14/05/2026
Δράσεις άρσης εμποδίων και Βελτίωσης πρόσβασης σε υπηρεσίες και Υποδομές των Ατόμων με Αναπηρίες και των Οικογενειών τους στην Περιφέρεια  Κρήτης, ήταν το θέμα της Περιφερειακής Σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και σε συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚΑμεΑ) και της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ «Ζωοδόχος Πηγή».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναδείχθηκαν οι βασικές ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους στην καθημερινότητά τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης και της κοινωνικής ένταξης, στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ φορέων και δημόσιων αρχών, καθώς και στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κρήτης, Στέλιος Βοργιάς ανέφερε:

«Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει να επενδύει σε πολιτικές προσβασιμότητας, κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης, με στόχο μια Κρήτη χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος θα μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες. Η ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική και δημόσια ζωή δεν αποτελεί ζήτημα επιλογής αλλά υποχρέωση της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης. Μέσα από τη συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς, καταγράφουμε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και σχεδιάζουμε παρεμβάσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών».

