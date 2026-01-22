CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για την ενίσχυση της πρόληψης

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 22/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, στην Περιφέρεια Κρήτης, μεταξύ του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και της Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος Ηρακλείου Λίτσας Χριστοδουλάκη. Στόχος της συμφωνίας είναι η ενίσχυση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της στήριξης των πολιτών σε θέματα που αφορούν τον καρκίνο.

Στην υπογραφή του Μνημονίου παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης και ο Γραμματέας της Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος Ηρακλείου Γιάννης Χαραλαμπίδης, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο φορέων για στενή και ουσιαστική συνεργασία.

ΧΡΥΣΟΣ

Πρόληψη και Ευαισθητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας

Το Μνημόνιο θέτει το πλαίσιο για την από κοινού υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και την ενδυνάμωση των δομών δημόσιας υγείας στην Κρήτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη δυνατή στήριξη των πολιτών.

NOVA

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Η συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και η ανάληψη από κοινού δράσεων πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του πληθυσμού επισφραγίζει τη βαρύτητα που αποδίδουμε στην προστασία του μεγαλύτερου αγαθού στον άνθρωπο, την υγεία.

Η υγεία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο έχουμε χρέος να διαφυλάττουμε, με επίκεντρο την πρόληψη. Μ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τον άνθρωπο και συμβάλλουμε στη σταθεροποίηση της κοινωνικής συνοχής.

Επενδύουμε στους ανθρώπους, δίνουμε ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον».

Δήλωση Προέδρου Αντικαρκινικής Εταιρείας – Παραρτήματος  Ηρακλείου

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το Παράρτημά μας, καθώς μας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουμε τις δράσεις πρόληψης και υποστήριξης σε ολόκληρο το νησί.  

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε την ενημέρωση του πληθυσμού, να προωθήσουμε τον προσυμπτωματικό έλεγχο και να σταθούμε δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς και τις οικογένειές τους. Πιστεύουμε βαθιά ότι η σύμπραξη επιστημονικών και αυτοδιοικητικών φορέων μπορεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο φροντίδας, ελπίδας και ζωής για την κοινωνία της Κρήτης».

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22/01/2026Τελευταία ενημέρωση: 22/01/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 24/1 σε περιοχές του Αγίου Νικολάου

23/01/2026

Συντονισμός και ενίσχυση της συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – Λιμεναρχείου για παρεμβάσεις και έργα

23/01/2026

Σε δημόσια διαβούλευση το αναθεωρημένο σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Αγίου Νικολάου

22/01/2026

Το 2026 χρονιά μεγάλων έργων, διεκδίκησης πόρων και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων για την Κρήτη

22/01/2026

Αγιος Νικόλαος: Εκλάπη μηχανή από κεντρικό σημείο της πόλης – Προσήχθησαν και άτομα

22/01/2026

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η 5η Παγκρήτια Ημέρα Καριέρας στο Ηράκλειο

22/01/2026

Παρέμβαση Θ. Χαριτάκη για την τιμολογιακή πολιτική στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου

22/01/2026

Ψήφισμα συμπαράστασης του Δήμου Αγίου Νικολάου στους αγρότες και κτηνοτρόφους

22/01/2026

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιεί τη δυνατότητα διαφήμισης των τοπικών επιχειρήσεων στις ψηφιακές οθόνες που εγκατέστησε σε επίκαιρα σημεία της πόλης

22/01/2026

Απόφαση γενικής συνέλευσης μελών συλλόγου εργαζομένων ΓΝΑΝ για το θέμα της έλλειψης προσωπικού

22/01/2026
Back to top button