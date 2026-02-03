Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και ΔΗΠΕΘΕΚ και τη νέα χρονιά

Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την περαιτέρω συνεργασία για την τρέχουσα χρονιά στον τομέα του Πολιτισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΔΗΠΕΘΕΚ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού στην Π.Ε. Χανίων και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕΚ Σοφία Μαλανδράκη, καθώς και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Νικορέστης Χανιωτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν οι βάσεις για το κοινό πλαίσιο δράσεων που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της θεατρικής παιδείας, η στήριξη των καλλιτεχνικών παραγωγών και η εξασφάλιση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φτάσουν σε κάθε γωνιά της Κρήτης, αξιοποιώντας τη δυναμική του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό και τις συνέργειες που προάγουν την πνευματική δημιουργία στο νησί.