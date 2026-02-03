CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και ΔΗΠΕΘΕΚ και τη νέα χρονιά

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια, με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την περαιτέρω συνεργασία για την τρέχουσα χρονιά στον τομέα του Πολιτισμού, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΔΗΠΕΘΕΚ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη, η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού στην Π.Ε. Χανίων και Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕΚ Σοφία Μαλανδράκη, καθώς και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕΚ Νικορέστης Χανιωτάκης.

ΧΡΥΣΟΣ

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν οι βάσεις για το κοινό πλαίσιο δράσεων που θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα. Κοινός στόχος είναι η ενίσχυση της θεατρικής παιδείας, η στήριξη των καλλιτεχνικών παραγωγών και η εξασφάλιση ποιοτικών πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα φτάσουν σε κάθε γωνιά της Κρήτης, αξιοποιώντας τη δυναμική του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να στηρίζει ουσιαστικά τον πολιτισμό και τις συνέργειες που προάγουν την πνευματική δημιουργία στο νησί.

NOVA
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 03/02/2026Τελευταία ενημέρωση: 03/02/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου βραβεύεται με την Πράσινη Σημαία των Οικολογικών Σχολείων

03/02/2026

Αυτοψία Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου στην Μαλάβρα

02/02/2026

Τιμητική Εκδήλωση της Περιφέρειας Κρήτης για τους αφυπηρετήσαντες Εκπαιδευτικούς

02/02/2026

Νέος βιώσιμος ποδηλατόδρομος και σταθμός φόρτισης στα Χανιά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMILE CITY

02/02/2026

Κόμβος ψηφιακής ενδυνάμωσης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία ο Δήμος Ηρακλείου

02/02/2026

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

02/02/2026

Κ. Σπυριδάκη: «Δασικοί Χάρτες – Το Λασίθι τελευταίο σε όλη τη χώρα – Πολιτική αδιαφορία και θεσμική εγκατάλειψη»

02/02/2026

Σε κλίμα ενότητας η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της «Ενωτικής Κίνησης Πολιτών»

01/02/2026

Γ. Πλακιωτάκης: Ενίσχυση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου με 8 νέους αστυνομικούς

01/02/2026

Άγιος Νικόλαος: Πέντε συλλήψεις για ναρκωτικά

01/02/2026
Back to top button