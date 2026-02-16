CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Αγίου Νικολάου για τη διαχείριση υδάτινων πόρων και έργα υποδομής

Ανάγνωση ενός λεπτού
Ζητήματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής στον Δήμο Αγίου Νικολάου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου Μανόλη Μενεγάκη.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, εξετάστηκε η πορεία μελετών και έργων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (ΔΕΥΑΑΝ). Κοινός στόχος της Περιφέρειας και του Δήμου είναι η αναβάθμιση των δικτύων και η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Αγίου Νικολάου, με στόχο την αντιμετώπιση της λειψυδρίας ενόψει και της θερινής περιόδου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν υπηρεσιακά στελέχη της ΔΕΥΑΑΝ και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑΝ Κώστας Αφορδακός, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΑΝ Γιώργος Παπαδάκης, η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας Ευαγγελία Δεμέτζου, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Φουρνής Μανώλης Μπουραντάς  και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής Νίκος Οικονομάκης.

Οροι ανάγνωσης

Ετικέτες
Photo of Newsroom

Newsroom

