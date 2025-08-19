«Συνεργασία Δημοτών»: Θεσμική τάξη και δημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής Αγίου Νικολάου

Με αφορμή τη συζήτηση και την απόφαση που λάβαμε σχετικά με την τροποποίηση του ωραρίου εφαρμογής της ζώνης περιοδικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, θεωρώ υποχρέωσή μου, να επισημάνω ορισμένα σοβαρά ζητήματα θεσμικής τάξης που αφορούν τη στάση και τις πρακτικές της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με προηγούμενες αποφάσεις του, αλλά και με το επίσημο ΦΕΚ, έχει καθορίσει σαφώς το πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου.

Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο μπήκε θέμα και ψηφίστηκε η αλλαγή ωραρίου εφαρμογής της ζώνης περιοδικής απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ενώ ο Δήμαρχος στην αρχή δήλωσε ότι το μέτρο μπορεί να ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την Παρασκευή 8 Αυγούστου, στη συνέχεια το μετέθεσε για τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, επικαλούμενος τεχνικούς λόγους.

Ως δημοτική παράταξη προτείναμε με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, το μέτρο της ζώνης περιοδικής απαγόρευσης κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης, να μην εφαρμοστεί για φέτος, πρόταση με την οποία συμφώνησε και η ελάσσονα μειοψηφία αλλά και μέλη της πλειοψηφίας. Στην ίδια συνεδρίαση ο Δήμαρχος μίλησε για τη σημασία της «κουλτούρας πεζοδρόμησης» ενώ από την άλλη πρότεινε (πλήρης αντίφαση) τη μείωση ωραρίου του μέτρου, κόντρα στις αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί και θεσμοθετηθεί. Τελικά όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η αλλαγή του ωραρίου κατά την εισήγηση του Δημάρχου.

Ακολούθως, ο Δήμαρχος μετά από συναντήσεις του με επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εφαρμογή του μέτρου για φέτος, ανακοίνωσε δημόσια με γραπτή του δήλωση, ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί με πιέσεις ή αθέμιτες αντιδράσεις και αυτό είναι ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Μέχρι και σήμερα, 18 Αυγούστου, καμία απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου ούτε το υφιστάμενο ΦΕΚ έχουν εφαρμοστεί. Ο Δήμαρχος στην ουσία χωρίς να θέλει να το παραδεχτεί εφάρμοσε τη δική μας πρόταση για μη λειτουργία του μέτρου για το φετινό καλοκαίρι.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό δημιουργείται πλέον σοβαρό ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας του Δήμου και του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η στάση αυτή του Δημάρχου συνιστά αντιθεσμική πρακτική, καθώς, υπονομεύει τις αποφάσεις του ανώτατου συλλογικού οργάνου του Δήμου, δείχνει έλλειψη σεβασμού απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και στις νόμιμες διαδικασίες και δημιουργεί εύλογα την εντύπωση ότι ο Δήμαρχος λειτουργεί μονοπρόσωπα και κατά το δοκούν, αγνοώντας τη βούληση του ανώτατου θεσμικού μας οργάνου, του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τίθεται αναπόφευκτα το ερώτημα προς τους συναδέλφους της πλειοψηφίας:

Αποδέχεστε αυτήν την απαξιωτική στάση του Δημάρχου προς το Σώμα και τις αποφάσεις του;

Διότι εάν η πλειοψηφία ανέχεται τέτοιες πρακτικές, τότε στην ουσία συναινεί σε μια λειτουργία που ακυρώνει το κύρος και τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου..

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η τήρηση των αποφάσεών μας δεν είναι θέμα πολιτικής διαφωνίας, αλλά θέμα θεσμικής τάξης και δημοκρατικής λειτουργίας. Ο Δήμαρχος οφείλει να σέβεται και να εφαρμόζει όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τους νόμους, ανεξάρτητα από τις προσωπικές του απόψεις.

Η προστασία της θεσμικής μας αξιοπιστίας είναι ευθύνη όλων μας.

Με τιμή,

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

Θωμάς Ν. Χαριτάκης