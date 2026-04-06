Συνεργασία Δημοτών: «Πρωταθλητής ο Αθλητισμός του Δήμου μας»

Με αίσθημα υπερηφάνειας, η παράταξή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στις τρεις ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου μας που πρωταγωνίστησαν φέτος στο Πρωτάθλημα της ΕΠΣ Λασιθίου, προσφέροντας συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Θέλουμε να συγχαρούμε την Α.Ε Νεάπολης για την κατάκτηση του αήττητου πρωταθλήματος. Η συνέπεια και η δυναμική της καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος την έφεραν πανάξια στην κορυφή.

Παράλληλα, συγχαίρουμε τον Α.Ο Αγίου Νικολάου για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και την εξασφάλιση της ανόδου στη Γ’ Εθνική, καθώς και τον Α.Ο Βραχασίου για την εντυπωσιακή του πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Το φετινό πρωτάθλημα είχε μια σπάνια ιδιαιτερότητα: τρεις ομάδες από τις τρεις διαφορετικές ενότητες του Δήμου μας (Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, Βραχάσι) μονοπώλησαν το ενδιαφέρον όλου του νομού. Η αλήθεια είναι πως, με βάση την αγωνιστικότητα και το ήθος που επέδειξαν, θα ήταν άδικο για οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες να στερηθεί το εισιτήριο της ανόδου. Ο Α.Ο Βραχασίου, που βρισκόταν σταθερά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος στις δύο προνομιούχες θέσεις, αξίζει τον απόλυτο σεβασμό μας. Κράτησε τον ανταγωνισμό και το πρωτάθλημα ζωντανό μέχρι το «νήμα».

Τέτοιες στιγμές αποδεικνύουν ότι ο αθλητισμός στον Δήμο Αγίου Νικολάου είναι υγιής, ανταγωνιστικός και ενωμένος. Συγχαρητήρια στους παίκτες, τους προπονητές και τις διοικήσεις για το εξαιρετικό θέαμα και το ήθος τους.

Καλή επιτυχία στις ομάδες μας στη μεγαλύτερη κατηγορία!