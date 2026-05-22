CAFE MELI
Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Δημοτών: Ομολογία αποτυχίας η απάντηση της Δημοτικής Αρχής για το μηδενικό στην αγροτική οδοποιία

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Το πρόσφατο Βατερλό με τις μηδενικές προσλήψεις προσωπικού στην αυγή της τουριστικής περιόδου δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά το προοίμιο μιας συνεχιζόμενης διαχειριστικής ανικανότητας. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι από τις καταγγελίες για τις χαμένες θέσεις εργασίας, η Δημοτική Αρχή ξαναχτυπά, χάνοντας αυτή τη φορά πολύτιμα κονδύλια για την αγροτική οδοποιία.

ΧΡΥΣΟΣ

Συγκεκριμένα, ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων της Παρέμβασης Π3-73-1.2 για την αγροτική οδοποιία, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 18/05/2026, αποτελεί ένα ακόμα μνημείο έλλειψης σοβαρότητας. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου κατάφερε το ακατόρθωτο: να μείνει στο απόλυτο μηδέν (0 €), την ώρα που το Υπουργείο τριπλασίασε τα κονδύλια και μοίρασε 194 εκατομμύρια ευρώ σε 123 Δήμους σε όλη την Ελλάδα!

Η δε «απάντηση-ενημέρωση» που εξέδωσε άρον-άρον η Δημοτική Αρχή, αντί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, αποτελεί την πιο επίσημη ομολογία της ενοχής της.

SUNSTOP
  1. Παραδέχονται ότι κατέθεσαν ελλιπείς φακέλους!

Στην ανακοίνωσή του, ο Δήμος μάς ενημερώνει γεμάτος περηφάνια ότι «διαθέτει συμπληρωματικά στοιχεία και δικαιολογητικά» που θα καταθέσει τώρα με τις ενστάσεις.

Το ερώτημα των πολιτών είναι αμείλικτο: Αφού τα είχατε αυτά τα στοιχεία, γιατί δεν τα βάλατε στον αρχικό φάκελο;

Γιατί έπρεπε να υποστεί ο Δήμος μας τον εξευτελισμό να κοπεί στην κατηγορία των «Μη παραδεκτών αιτήσεων» (κάτω από τη βάση των 40 βαθμών ή λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας), για να θυμηθείτε κατόπιν εορτής να συστήσετε «ομάδες εργασίας»; Η προχειρότητα με την οποία διοικείτε τον τόπο βγάζει πλέον μάτι.

  1. Δεν μας αδίκησε κανείς, κόπηκαν «στο γόνατο» 3 εκατομμύρια ευρώ

Τα τέσσερα μεγάλα έργα που είχε ανάγκη ο τόπος μας (σε Λίμνες, Κριτσά, Κρούστα, Καλό Χωριό και Ελούντα), συνολικού ύψους περίπου 3.000.000 ευρώ, δεν απορρίφθηκαν επειδή τελείωσαν τα χρήματα (όπως συνέβη με τον Δήμο Σητείας). Αποκλείστηκαν από τα αποδυτήρια επειδή οι φάκελοι που παρουσιάσατε ήταν ανεπαρκείς.

Αν θέλετε να δείτε πώς δουλεύουν οι σοβαρές διοικήσεις που δεν χρειάζονται «συμπληρωματικά στοιχεία» και τρέξιμο της τελευταίας στιγμής, κοιτάξτε τον Δήμο Ιεράπετρας: κατέθεσε άρτιους φακέλους, πήρε άριστα και εξασφάλισε 2.500.000 ευρώ για 4 έργα.

  1. Το φθηνό επιχείρημα του «το κάνουν κι άλλοι»

Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι «ανάλογες περιπτώσεις καταγράφονται και σε άλλους Δήμους» είναι τουλάχιστον αστεία. Το γεγονός ότι απέτυχαν κι άλλοι, δεν μειώνει τη δική σας αποτυχία. Οι δημότες του Αγίου Νικολάου δεν σας ψήφισαν για να είστε οπαδοί του «συνδρόμου της συλλογικής αποτυχίας», αλλά για να φέρνετε αποτελέσματα και κονδύλια στον τόπο.

Το τίμημα της αδιαφορίας τους

Πίσω από τα γραφειοκρατικά τερτίπια και τις όψιμες ομάδες εργασίας, κρύβεται η καθημερινότητα των ανθρώπων του μόχθου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι μας θα συνεχίσουν να σπάνε τα αυτοκίνητά τους σε κατεστραμμένους δρόμους, επειδή κάποιοι αρμόδιοι θεώρησαν ότι η διεκδίκηση εκατομμυρίων γίνεται με αιτήσεις στο γόνατο.

Κύριοι της Δημοτικής Αρχής, παρακολουθούμε στενά την «ομάδα εργασίας» σας. Έχετε ακριβώς επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων για να μαζέψετε τα ασυμμάζευτα της δικής σας αμέλειας. Αν οι ενστάσεις σας απορριφθούν και τα 3 εκατομμύρια χαθούν οριστικά, η πολιτική ευθύνη θα έχει ονοματεπώνυμο.

Κάποια στιγμή επιτέλους, πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν διοικείται με φωτογραφίες, δημόσιες σχέσεις και κατόπιν εορτής δελτία τύπου.

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής δημοτικής παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 22 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 22/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

dan ypallhlos

Έγκριση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στον Δήμο Αγίου Νικολάου για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας

21 Μαΐου 2026

Κρήτη: Τρεις οικογένειες, 76 κατηγορούμενοι, διακίνηση κοκαΐνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία

21 Μαΐου 2026
21052026

Δήμος Αγίου Νικολάου και ΑΟΑΝ συνεχίζουν τη συνεργασία για τη στήριξη και ανάπτυξη του αθλητισμού

21 Μαΐου 2026
21052026

Διήμερη εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου

21 Μαΐου 2026
21052026

Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου Αγίου Νικολάου

21 Μαΐου 2026

Η Κρήτη διεκδικεί άμεσα τις αποζημιώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς λόγω κλιματικών επιπτώσεων

20 Μαΐου 2026

National Geographic: Η Κρήτη στους 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως

20 Μαΐου 2026
20052026

Στο Παγκρήτιο Στάδιο η δράση της Πολεμικής Αεροπορίας με τους εξομοιωτές αεροσκαφών F-16 και F-35

20 Μαΐου 2026

Πάνω από 40 τα θύματα της οικογένειας εκβιαστών στην Κρήτη

20 Μαΐου 2026
dromos pisa

Ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε την έγκριση όλων των έργων αγροτικής οδοποιίας

20 Μαΐου 2026
Back to top button