«Συνεργασία Δημοτών»: Απαράδεκτη κατάσταση στον τομέα καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου – Προτάσεις

Η δημοτική παράταξη «Συνεργασία Δημοτών» εκφράζει την έντονη αγανάκτησή της

για τη δραματική υποβάθμιση της καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου, ιδιαίτερα

κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Η υποβάθμιση αφορά στο σύνολο του Δήμου και όχι μόνο στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Οι εικόνες με υπερχειλισμένους κάδους και η δυσοσμία, που έχουν παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στα περισσότερα σημεία του Δήμου μας, είναι ντροπιαστικές και πλήττουν την καθημερινότητα των κατοίκων αλλά και

την εικόνα του τόπου μας στους επισκέπτες του.

Αντί η Δημοτική Αρχή να λάβει έγκαιρα μέτρα, επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αλλού: ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Γεώργιος Μπελούκας προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρουσιάσει μια

ωραιοποιημένη εικόνα της πολύ άσχημης κατάστασης που επικρατεί, με επιλεκτικές

φωτογραφήσεις παρέα με τον Δήμαρχο και αποδίδει τα προβλήματα, σε κακή

συμπεριφορά δημοτών και επιχειρηματιών.

Χαρακτηριστικά, μέσω τοπικών μέσων ενημέρωσης προβλήθηκε η άποψη ότι «η ευθύνη είναι όλη δική μας» – ότι φταίμε εμείς. Οι πολίτες, οι επαγγελματίες, όλοι για τις απαράδεκτες εικόνες στους δρόμους. Μολονότι

κανείς δεν αρνείται ότι απαιτείται σωστή συμπεριφορά από όλους μας, αυτό ίσχυε πάντα

και τα φαινόμενα αυτά υπήρχαν και στο παρελθόν χωρίς όμως να υπάρχει αυτή η

απαράδεκτη εικόνα.

Η προσπάθεια αυτή να ενοχοποιηθούν οι δημότες δεν μπορεί να συγκαλύψει τις τεράστιες

ευθύνες της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά του Δημάρχου κ. Μανόλη Μενεγάκη για τη

σημερινή κρίση στην καθαριότητα.

Η παράταξή μας τεκμηριώνει την διαμαρτυρία της επισημαίνοντας συγκεκριμένα

προβλήματα και στοιχεία που αναδεικνύουν την ανεπάρκεια της Δημοτικής Αρχής

στον τομέα της καθαριότητας:

1. Απουσία Οργανωμένου Σχεδιασμού – Υποβάθμιση της Επιτροπής Καθαριότητας.

Η θεσμοθετημένη Δημοτική Επιτροπή Καθαριότητας έχει πρακτικά αδρανοποιηθεί.

Από τη σύστασή της (με τη νέα δημοτική περίοδο) έχει συνεδριάσει μόλις δύο φορές,

ενώ θα όφειλε να συνεδριάζει τουλάχιστον ανά τρίμηνο ή τετράμηνο, για τον

προγραμματισμό της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η επιτροπή έχει καταντήσει

διακοσμητική, χωρίς ουσιαστικό ρόλο στον στρατηγικό σχεδιασμό, γεγονός που αντανακλά

στη γενικότερη έλλειψη σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής.

2. Υπερφόρτωση και Κίνδυνος Κορεσμού του ΧΥΤΑ

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) του Δήμου έχει φτάσει σε

οριακή κατάσταση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος

(2024), ο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου έχει ήδη υπερβεί το 120% της ονομαστικής του

δυναμικότητας. Παρ’ όλα αυτά και ενώ δεχόμαστε διαχρονικά ένα τεράστιο όγκο

απορριμάτων από γειτονικό μας δήμο, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα πρόγραμμα

επέκτασης ή εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων (όπως διαλογή στην πηγή

ή εντατική ανακύκλωση). Η Δημοτική Αρχή έχει επιδείξει και σε αυτόν τον τομέα ολιγωρία,

καθώς δεν έχει προχωρήσει σε μελέτες επέκτασης του χώρου ή άλλες λύσεις,

αφήνοντας μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Αν συνεχιστεί αυτή η αδράνεια,

σύντομα ο Δήμος μας δεν θα έχει πού να διαθέτει τα απορρίμματά του, με ό,τι αυτό

συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

3. Ελλείψεις Προσωπικού και Ανεπαρκής Προετοιμασία

Παρά την εκρηκτική αύξηση των αναγκών καθαριότητας τους θερινούς μήνες, η

Δημοτική Αρχή απέτυχε να εξασφαλίσει το αναγκαίο προσωπικό. Τα προηγούμενα

χρόνια η υπηρεσία καθαριότητας ενισχυόταν εγκαίρως μέσω προσλήψεων εποχικού

προσωπικού (με διαδικασίες ΑΣΕΠ), όμως για το έτος 2025 οι προβλεπόμενες

διαδικασίες πρόσληψης δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως. Έτσι, ο Δήμος στερήθηκε

πολύτιμα εργατικά χέρια στην πιο απαιτητική περίοδο του χρόνου. Το αποτέλεσμα

είναι εμφανές: μειωμένα δρομολόγια αποκομιδής, κάδοι που ξεχειλίζουν και ένας

μικρός αριθμός εργαζομένων που δουλεύει με φιλότιμο (τους αξίζουν πολλά

συγχαρητήρια), «στα κόκκινα», προσπαθώντας να καλύψει μια πόλη με πολλαπλάσιο

πληθυσμό το καλοκαίρι. Η ίδια η Δημοτική Αρχή ομολογεί ότι λειτουργεί μόλις με 5

απορριμματοφόρα για πληθυσμό που από 27.000 κατοίκους εκτοξεύεται σε δεκάδες

χιλιάδες κατά την τουριστική περίοδο – μια εξίσωση που προφανώς δεν βγαίνει.

4. Εγκατάλειψη της Ανακύκλωσης και Υποβάθμιση των Συστημάτων Καθαριότητας

Ένα σοβαρότατο ζήτημα είναι ότι η Δημοτική Αρχή έχει ουσιαστικά αφήσει την

ανακύκλωση και τη σύγχρονη διαχείριση αποβλήτων να μαραζώσουν. Η τρέχουσα

Δημοτική Αρχή όχι μόνο δεν εισήγαγε κάποιο νέο σχέδιο διαλογής και ανακύκλωσης,

αλλά απέσυρε και υπάρχοντες κάδους ανακύκλωσης από κεντρικά σημεία της πόλης,

χωρίς να τους αντικαταστήσει ή να εξασφαλίσει εναλλακτική λύση. Η μη υλοποίηση

για δύο και πλέον χρόνια του εγκεκριμένου συστήματος υπόγειων κάδων (π.χ. πίσω

από την Αγία Τριάδα) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αδράνειας, προκαλώντας

συνεχιζόμενη επιβάρυνση στην καθαριότητα και την αισθητική του κέντρου. Η απουσία

σοβαρού προγράμματος ανακύκλωσης συντελεί ώστε τεράστιοι όγκοι υλικών που θα

μπορούσαν να ανακυκλωθούν να καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, επιδεινώνοντας τον

κορεσμό του. Πρόκειται ουσιαστικά για εγκατάλειψη ενός κρίσιμου τομέα – με

αποτέλεσμα ο Δήμος μας, εν έτη 2025, να υστερεί δραματικά σε πρακτικές κυκλικής

οικονομίας.

5. Αυθαίρετες Μετακινήσεις και Καταργήσεις Κάδων – Έλλειψη Διαφάνειας

Καταγγέλλουμε επίσης τη μονομερή και χωρίς διαβούλευση αλλαγή στη χωροθέτηση

των κάδων απορριμμάτων. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, για λόγους διαφάνειας,

είχε θεσπίσει απόφαση σύμφωνα με την οποία καμία σημαντική μετακίνηση κάδων

δεν θα γίνεται χωρίς έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η νέα Δημοτική Αρχή όμως

αγνόησε αυτή την απόφαση: κάδοι απορριμμάτων αφαιρέθηκαν ή μετακινήθηκαν

από σημεία με υψηλή κίνηση κυρίως στο κέντρο της πόλης αιφνιδιαστικά, χωρίς

προειδοποίηση ή τεχνική τεκμηρίωση. Ο αποκλεισμός των Τοπικών Συμβουλίων και

του Δημοτικού Συμβουλίου από αυτές τις αποφάσεις δείχνει έλλειψη δημοκρατικής

διαβούλευσης και μια αυταρχική νοοτροπία στη διοίκηση. Επιπλέον, οι αυθαίρετες

αυτές μετακινήσεις έχουν δημιουργήσει «μαύρες τρύπες» στην πόλη όπου δεν

υπάρχουν πλέον κάδοι, με συνέπεια οι πολίτες να αναγκάζονται να διανύουν

μεγάλη απόσταση για να βρουν κάδο. Στις περισσότερες των προπτώσεων δε, είτε

στοιβάζουν τα σκουπίδια τους σε άλλους κάδους με αποτέλεσμα την υπερχείλιση τους, είτε

ακόμα χειρότερα τα εναποθέτουν εκτός κάδων.

Συνοψίζοντας, η εικόνα στον τομέα καθαριότητας του Δήμου μας είναι εξαιρετικά

ανησυχητική. Η Δημοτική Αρχή Μενεγάκη, αντί να αναγνωρίσει τις αβλεψίες και την

ανεπάρκειά της, επιδίδεται όπως συνηθίζει, σε επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης: από

τη μια ο Αντιδήμαρχος ζητά δημόσια «συγγνώμη» για τους γεμάτους κάδους και υπόσχεται

βελτίωση “μέχρι το τέλος της εβδομάδας”, από την άλλη όμως επιρρίπτει τις

ευθύνες στους πολίτες, λέγοντας ότι “όλα ξεκινούν από εμάς”. Τέτοιες δηλώσεις υπονοούν

ότι για την τραγική κατάσταση φταίει κυρίως η “μη συνεργασία” του κόσμου, όταν στην

πραγματικότητα η Δημοτική Αρχή δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η καθαριότητα

ενός Δήμου αποτελεί ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Γι αυτό εισπράττει τα ανταποδοτικά

τέλη καθαριότητας. Εκείνη οφείλει να προβλέψει, να σχεδιάσει και να δράσει έγκαιρα.

Να θυμίσουμε ότι η σημερινή δημοτική αρχή, με την εκλογή της, έφερε θέμα στο Δημοτικό

Συμβούλιο και αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αύξηση των τελών καθαριότητας, χωρίς

όμως να υπάρχει αντίκρυσμα στον συγκεκριμένο τομέα για την κοινωνία και τις

επιχειρήσεις μας.

Δυστυχώς, τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο: έλλειψη πρόβλεψης, έλλειψη

διαφάνειας και έλλειψη σεβασμού προς τους δημότες, που καλούνται τώρα να

υποστούν τις συνέπειες.

Προτάσεις της «Συνεργασία Δημοτών»

Παρά την δριμεία κριτική μας, η «Συνεργασία Δημοτών» δηλώνει αποφασισμένη να

συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση του προβλήματος. Θεωρούμε ότι η

αποκατάσταση της καθαριότητας στον Δήμο Αγίου Νικολάου πρέπει να αποτελέσει

άμεση προτεραιότητα για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την αξιοπρεπή

εικόνα της στον κόσμο. Προτείνουμε, λοιπόν, συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις, τα

οποία καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Αρχή να υιοθετήσουν χωρίς

άλλη καθυστέρηση:

1. Επαναφορά των αποσυρθέντων κάδων και αύξηση της συχνότητας αποκομιδής.

Να επιστρέψουν άμεσα οι κάδοι που αφαιρέθηκαν αυθαίρετα από γειτονιές και

κεντρικά σημεία. Παράλληλα, να ενισχυθούν τα δρομολόγια αποκομιδής, ειδικά σε

τουριστικές περιοχές και «νεκρά» σημεία που συσσωρεύονται απορρίμματα. Ο

στόχος πρέπει να είναι κανένας κάδος να μην ξεχειλίζει και καμία περιοχή να μη μένει

επί μακρόν με σκουπίδια στους δρόμους.

2. Άμεσος προγραμματισμός για εξεύρεση περισσότερων σημείων (σε όλο τον Δήμο μας)

για υπογειοποίηση των κάδων όπως γίνεται σε όλους τους σύγχρονους και ανεπτυγμένους

δήμους, γεγονός που θα βελτιώσει άμεσα την εικόνα και την αισθητική του τόπου μας.

Παράλληλα άμεση λειτουργία των υπόγειων κάδων πίσω από την πλατεία που δεν

έχουν μέχρι σήμερα λειτουργήσει, εξαιτίας των γνωστών παρεμβάσεων της προέδρου του

Δημοτικού Συμβουλίου μας

3. Επιστροφή των “καρουτών” για αποφόρτιση των αστικών κάδων

Επανεισαγωγή μικρών κινητών κάδων/καροτσιών συλλογής (οι λεγόμενες

«καρούτες») σε σημεία που θα επιλεγούν από την υπηρεσία καθαριότητας. Οι μικροί αυτοί

κάδοι είχαν στο παρελθόν συμβάλει στην αποφόρτιση των μεγάλων πράσινων κάδων σε

ώρες αιχμής, καθώς οι δημότες και επιχειρηματίες μπορούσαν να εναποθέτουν διάφορα

υλικά εκεί, αντί να τα πετούν σε διάφορα σημεία του δήμου μας ή εκτός κάδων. Η

επανατοποθέτησή τους, σε συνδυασμό με τακτικό άδειασμα, θα βελτιώσει αισθητά την

άσχημη κατάσταση που επικρατεί σε πολλά σημεία του Δήμου μας.

4. Έγκαιρος Προγραμματισμός Προσλήψεων για την Επόμενη Χρονιά

Να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες ώστε το 2026 να μη βιώσουμε ξανά τις ίδιες

ελλείψεις προσωπικού. Προτείνουμε την έγκαιρη προκήρυξη θέσεων εποχικού

προσωπικού καθαριότητας και την πίεση προς τα αρμόδια όργανα (Υπουργεία,

ΑΣΕΠ) ώστε οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν πριν την έναρξη της θερινής

περιόδου. Επίσης, να εξεταστεί η δυνατότητα μόνιμων προσλήψεων όπου κρίνεται

αναγκαίο, καθώς και η αξιοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας για την

ενίσχυση του τομέα καθαριότητας.

5. Μείωση Τελών Καθαριότητας για επιχειρήσεις που υποκαθιστούν την αποκομιδή

απορριμάτων από τον Δήμο.

Πολλές τοπικές επιχειρήσεις (ιδίως στον τουρισμό και την εστίαση) αναγκάζονται,

λόγω της ανεπάρκειας των δημοτικών υπηρεσιών, να λαμβάνουν ίδιες πρωτοβουλίες

για την καθαριότητα γύρω από τους χώρους τους – είτε προσλαμβάνοντας ιδιωτικά

συνεργεία καθαρισμού, είτε μεταφέροντας οι ίδιες απορρίμματα σε ΧΥΤΑ. Θεωρούμε

δίκαιο να εξεταστεί μια ανάλογη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας για όσες

επιχειρήσεις αποδεδειγμένα αναλαμβάνουν καθήκοντα καθαριότητας που θα όφειλε

να παρέχει ο Δήμος. Είναι ένα μέτρο αναγνώρισης της συμβολής τους, αλλά και

κίνητρο για περισσότερους να κρατούν καθαρό τον δημόσιο χώρο.

6. Διαφάνεια και Δημόσια Λογοδοσία για τα Πρόστιμα Καθαριότητας

Ζητούμε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στην επιβολή προστίμων για παραβάσεις που

αφορούν την καθαριότητα (παράνομη απόρριψη σκουπιδιών, μπάζων, ογκωδών

αντικειμένων, μη τήρηση κανονισμών καθαριότητας κλπ). Συγκεκριμένα, προτείνουμε

να δημοσιοποιούνται περιοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και στους δημότες στοιχεία

για τον αριθμό των προστίμων, το ύψος τους και το είδος των παραβάσεων. Μόνο

έτσι θα διασφαλιστεί ότι τα μέτρα επιβολής τάξης δεν χρησιμοποιούνται επιλεκτικά ή

εισπρακτικά, αλλά λειτουργούν προληπτικά και παιδαγωγικά. Επιπλέον, τα έσοδα

από τα πρόστιμα αυτά θα πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για δράσεις ενίσχυσης

της καθαριότητας (π.χ. αγορά εξοπλισμού, καμπάνιες ευαισθητοποίησης), κάτι που

επίσης πρέπει να γνωστοποιείται δημόσια.

7. Επαναλειτουργία του ηλεκτρικού σαρώθρου πεζού χειριστή, για την καθαριότητα των

πεζοδρομίων του Δήμου μας που έχουν βρίσκονται σε πολύ άσχημη κατάσταση το

τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα στα κεντρικά σημεία της πόλης μας.

Τι παρέλαβε η Δημοτική Αρχή

Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε την Υπηρεσία Καθαριότητας σε πλήρως

οργανωμένη και λειτουργική κατάσταση, με μεθοδικό σχεδιασμό, επαρκή εξοπλισμό

και σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο στρατηγικός προγραμματισμός

ξεκίνησε από την κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και λειτουργικού προϋπολογισμού,

στον οποίο είχαν δεσμευτεί σημαντικά κονδύλια για την προμήθεια μηχανολογικού

εξοπλισμού (όπως καδοπλυντήριο, απορριμματοφόρα, μηχανικά και ηλεκτρικά σάρωθρα),

αλλά και για την ενίσχυση της υπηρεσίας με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Το προσωπικό ήταν

κατανεμημένο με βάση τις λειτουργικές ανάγκες, με εμπειρία και εξειδίκευση στις

αντίστοιχες θέσεις, ενώ είχε εξασφαλιστεί και η θεσμική τους παραμονή μέσω

σταθερών εργασιακών σχέσεων.

Είχε υλοποιηθεί η μεγαλύτερη προμήθεια οχημάτων

στην ιστορία του Δήμου, με περισσότερα από είκοσι καινούρια οχήματα,

συμπεριλαμβανομένων υδροφόρων, καδοπλυντηρίου και σάρωθρου υψηλών

προδιαγραφών, που κατέστησαν την υπηρεσία μια από τις πλέον σύγχρονες στην

Ελλάδα.

Παράλληλα, υπήρχε σαφής επιχειρησιακός σχεδιασμός, με καταγεγραμμένο

δίκτυο κάδων στην πόλη, σχεδιασμό χωροθέτησης και προγραμματισμό αποκομιδής

που ελαχιστοποιούσε τις επιβαρύνσεις του προσωπικού που σήμερα αναγκάζεται να

εργάζεται περισσότερο και με δυσκολότερες συνθήκες.

Η ανακύκλωση ενισχυόταν με οργανωμένες δράσεις σε σχολεία, τοποθέτηση ειδικών σπιτιών ανακύκλωσης και ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ενώ είχε δρομολογηθεί και η λειτουργία του καδοπλυντηρίου

και του σαρώθρου, με το πρώτο να έχει ήδη σταλεί για συντήρηση και το δεύτερο να

αποτελεί τεχνολογική πρωτοπορία.

Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια υπηρεσία καθαριότητας με προοπτική, ετοιμότητα και επιχειρησιακή επάρκεια. Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν πως η

επιτυχής λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας βασίζεται όχι μόνο σε υλικοτεχνικές

υποδομές, αλλά κυρίως στον διαρκή και προνοητικό προγραμματισμό που ξεκινά

από τον προϋπολογισμό και καταλήγει στην καθημερινή λειτουργία, πράγμα που η

νέα διοίκηση δεν κατόρθωσε να συνεχίσει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η καθαριότητα

πέρυσι (με την ίδια δημοτική αρχή), λειτούργησε καλύτερα αφού ο προγραμματισμός για

το έτος 2024 είχε γίνει από την προηγούμενη διοίκηση.

Η καθαριότητα του Δήμου Αγίου Νικολάου δεν είναι ζήτημα δευτερεύον – είναι

θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημόσια υγεία, την ποιότητα ζωής των πολιτών και

την τουριστική μας εικόνα. Οι ευθύνες για τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση

βαραίνουν πρωτίστως τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο προσωπικά, καθώς

απέτυχαν να προβλέψουν και να αντιμετωπίσουν εγκαίρως τα προβλήματα. Καλούμε

το Δημοτικό Συμβούλιο να αναλάβει δράση άμεσα. Η παράταξή μας, παρά την

αυστηρή κριτική που ασκεί, δηλώνει παρούσα σε κάθε σοβαρή προσπάθεια

επίλυσης του προβλήματος.

Είναι ώρα αντί για επικοινωνιακά «συγγνώμη» και μετακύλιση ευθυνών, να υπάρξει

συντονισμένο σχέδιο έκτακτης δράσης. Ο Δήμος μας δεν μπορεί να περιμένει – η αποκατάσταση της καθαριότητας πρέπει να ξεκινήσει τώρα.

Μόνο με ειλικρινή αυτοκριτική από πλευράς Δημοτικής Αρχής, με συμμετοχή των

δημοτών ως συμμάχων (και όχι ως αποδιοπομπαίων τράγων) και με συγκεκριμένα

μέτρα, θα επανέλθει η καθαριότητα σε ένα επίπεδο που χρειάζεται, με αποτέλεσμα να

προστατευθεί η φήμη του τόπου μας ως ένας καθαρός και φιλόξενος προορισμός.

«Συνεργασία Δημοτών»