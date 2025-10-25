CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεργασία Δημοτών: Αμεση σύγκλιση του Δ.Σ. σχετικά με τις εξελίξεις για την σχολή Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, το ζήτημα της ίδρυσης Σχολής Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ στο Ρέθυμνο τέθηκε σε πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσία πολιτικών παραγόντων του νομού.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης συζήτησαν με τον Πρύτανη κ. Γιώργο Κοντάκη την προοπτική ίδρυσης αυτόνομης Σχολής Τουρισμού, καθώς και ίδρυση δεύτερης νέας Σχολής, με Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και Τμήμα Φυσικοθεραπείας, τμήματα για τα οποία το Λασίθι είχε διεκδικήσει την ίδρυσή τους στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα αντίστοιχα.

ΧΡΥΣΟΣ

Η είδηση αυτή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Την ώρα που άλλες περιοχές της Κρήτης (προς τιμήν τους), διεκδικούν συντονισμένα και οργανωμένα, ο Άγιος Νικόλαος παρακολουθεί απαθής, χωρίς καμία θεσμική πρωτοβουλία, χωρίς πίεση, χωρίς διεκδίκηση.

Κύριε Δήμαρχε,

NOVA

Με δεδομένο ότι οι εξελίξεις τρέχουν, σας ζητώ να συγκαλέσετε άμεσα (το αργότερο έως τη Δευτέρα) μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν με τη χάραξη ενιαίας γραμμής διεκδίκησης, για τη διασφάλιση του δίκαιου μεριδίου του Αγίου Νικολάου στον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση αυτή θεωρώ απολύτως απαραίτητη τη συμμετοχή όλων των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της πόλης καθώς και των βουλευτών του νομού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Επιμελητηρίων, του Εργατικού Κέντρου, του Προέδρου του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου, του Διευθυντή της ΑΣΤΕΚ, καθώς και όλων των πρώην Δημάρχων.

Ο Άγιος Νικόλαος οφείλει να πάρει θέση τώρα, με ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, πριν οι οριστικές αποφάσεις ληφθούν ερήμην μας.

Με εκτίμηση,
Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 25/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 25/10/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης στο 3ο Επιστημονικό και Θεολογικό Συνέδριο Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

25/10/2025

Ξεκίνησε στη Λίμνη Αγίου Νικολάου το «Dance World Cup»

25/10/2025

Με επιτυχία σε Πέραμα και Ανώγεια οι ημερίδες για την «Ευλογιά του Προβάτου»

25/10/2025

Δελτίο Τύπου ομιλίας Κ. Σπυριδάκη στην επίκαιρη ερώτηση για την ελαιοπαραγωγή στο Λασίθι

25/10/2025

Υποβάθμιση του Αγίου Νικολάου – Θέλουμε ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ – αλλιώς η εστίαση πάει τα κλειδιά στο γραφείο του τοπικού υπουργού!

24/10/2025

Μια Κρητική διαδρομή στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης – Η παρουσίαση της «Elea Heritage Route»

24/10/2025

Συλλήψεις από την θηροφυλακή για παράνομο κυνήγι

24/10/2025

ΕΛΜΕΠΑ: Αυτοδίκαιες διαγραφές φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής 2016 ή προγενέστερο

24/10/2025

ΠΑΣΟΚ Λασιθίου: Η απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Λασίθι δεν μπορεί να συνεχιστεί

24/10/2025

Συνάντηση εργασίας των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Κρήτης για δράσεις κλιματικής ανθεκτικότητας

24/10/2025
Back to top button