Συνεργασία Δημοτών: Αμεση σύγκλιση του Δ.Σ. σχετικά με τις εξελίξεις για την σχολή Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ

Σύμφωνα με έγκυρα δημοσιεύματα, το ζήτημα της ίδρυσης Σχολής Τουρισμού και ΤΕΦΑΑ στο Ρέθυμνο τέθηκε σε πρόσφατη συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, παρουσία πολιτικών παραγόντων του νομού.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη και ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης συζήτησαν με τον Πρύτανη κ. Γιώργο Κοντάκη την προοπτική ίδρυσης αυτόνομης Σχολής Τουρισμού, καθώς και ίδρυση δεύτερης νέας Σχολής, με Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και Τμήμα Φυσικοθεραπείας, τμήματα για τα οποία το Λασίθι είχε διεκδικήσει την ίδρυσή τους στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα αντίστοιχα.

Η είδηση αυτή δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Την ώρα που άλλες περιοχές της Κρήτης (προς τιμήν τους), διεκδικούν συντονισμένα και οργανωμένα, ο Άγιος Νικόλαος παρακολουθεί απαθής, χωρίς καμία θεσμική πρωτοβουλία, χωρίς πίεση, χωρίς διεκδίκηση.

Κύριε Δήμαρχε,

Με δεδομένο ότι οι εξελίξεις τρέχουν, σας ζητώ να συγκαλέσετε άμεσα (το αργότερο έως τη Δευτέρα) μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο, με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν με τη χάραξη ενιαίας γραμμής διεκδίκησης, για τη διασφάλιση του δίκαιου μεριδίου του Αγίου Νικολάου στον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση αυτή θεωρώ απολύτως απαραίτητη τη συμμετοχή όλων των θεσμικών και παραγωγικών φορέων της πόλης καθώς και των βουλευτών του νομού, του Περιφερειάρχη Κρήτης, των Επιμελητηρίων, του Εργατικού Κέντρου, του Προέδρου του Τμήματος ΕΛΜΕΠΑ Αγίου Νικολάου, του Διευθυντή της ΑΣΤΕΚ, καθώς και όλων των πρώην Δημάρχων.

Ο Άγιος Νικόλαος οφείλει να πάρει θέση τώρα, με ενότητα, σχέδιο και αποφασιστικότητα, πριν οι οριστικές αποφάσεις ληφθούν ερήμην μας.

Με εκτίμηση,

Θωμάς Ν. Χαριτάκης

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΩΝ