Συνελήφθησαν στα Χανιά 3 άτομα που διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες

25/09/2025
Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση επτά -7- περιπτώσεων τηλεφωνικών απατών που διαπράχθηκαν στα Χανιά.

Για τις υποθέσεις αυτές συνελήφθησαν χθες, τρεις -3- ημεδαποί ηλικίας 21, 23 και 39 ετών κατηγορούμενοι για σύσταση  εγκληματικής  ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα μια 27χρονη ημεδαπή.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση της ανωτέρω υπηρεσίας, άγνωστοι επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένα κυρίως άτομα στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων προφασιζόμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα φορολογικών χρεών τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρήματα ή κοσμήματα σε καθορισμένα σημεία προκειμένου να περαιώσουν την υπόθεσή τους.

Με τον τρόπο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 01/08/2025 έως και 24/09/2025 κατάφεραν να εξαπατήσουν επτά ηλικιωμένους πείθοντας τους να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα η αξία των οποίων ξεπερνά συνολικά τις 80.000 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε οι δράστες μετακινούνταν με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 27χρονης ημεδαπής, με οδηγό τον 23χρονο και η παραλαβή των χρημάτων γινόταν από τον 21χρονο ο οποίος είχε το ρόλο εισπράκτορα, ενώ ο 39χρονος συνεπικουρούσε την παράνομη δράση τους.

Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας αφού ταυτοποίησαν το όχημα με το οποίο  μετακινούνταν οι δράστες, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης χθες (24.09.2025) το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά εντοπίστηκε το εν λόγω όχημα στο οποίο επέβαιναν ο 21χρονος και ο 39χρονος και συνελήφθησαν. Στη συνέχεια εντοπίστηκε και ο 39χρονος και συνελήφθη.

Όχημα κατασχέθηκε ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης παράνομων ενεργειών.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζει:

·       Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.

·       Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.

·       Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.

·       Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.).

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».

