Συνελήφθησαν δύο άτομα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, στο Ρέθυμνο

16/09/2025
Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου χθες (15.09.2025) βραδινές ώρες σε ορεινές περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου.

Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 29 και 31 ετών κατηγορούμενοι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά (182) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως (2,5) μέτρα και κατελήφθησαν οι δύο ημεδαποί κατά το χρόνο που προέβαιναν σε καλλιεργητικές εργασίες και συνελήφθησαν.

Εντός της φυτείας εντοπίσθηκε και αυτοσχέδιος χώρος διαμονής αποτελούμενος από χώρο σίτισης και κατάκλισης.

Επιπλέον σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλοντα χώρο οικίας του 29χρονου βρέθηκε ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου καλλιεργούνταν επιμελώς επιπλέον τέσσερα (4) δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως (3) μέτρα τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκαν ακόμα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

