Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Συνελήφθησαν 3 άτομα κατηγορούμενοι για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 57 γραμμάρια κοκαΐνης και 146 γραμμάρια κάνναβης, 2 ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 595 ευρώ

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2025
Συνελήφθησαν χθες (11.08.2025) πρώτες πρωινές ώρες σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, τρεις -3- ημεδαποί (22, 26, και 21 ετών)  κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών από αστυνομικούς των ανωτέρω Υπηρεσιών  πραγματοποιήθηκε έλεγχος στους ημεδαπούς και έρευνες στις οικίες τους.

Κατά την διάρκεια των ερευνών Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • – 57,04 – γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 146,84 – γραμμάρια κάνναβης,
  • -2-   ζυγαριές ακριβείας,
  • το χρηματικό ποσό των 595 ευρώ ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
  • -3- κινητά τηλέφωνα,
  • -1- μαχαίρι και αυτοσχέδιο τσιγάρο αναμεμειγμένο με καπνό

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

