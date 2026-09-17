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Συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον Αγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2026
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17092026
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Συνελήφθη χθες (16.09.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς 32χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο ενεργειών και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου εντοπίστηκε ο 32χρονος να επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και πραγματοποιήθηκε έλεγχος ενώ ακολούθησε έρευνα και στην οικία του.

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Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

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·      -235,1- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη

·      Μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα)

·      Μικροποσότητα μεθαμφεταμίνης (MDMA)

·      Χρηματικό ποσό των -550- ευρώ ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες

·      -1- ζυγαριά ακριβείας

·      Τρίφτης κάνναβης

·      -Σπόροι κάνναβης

·      -8- κροτίδες

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/09/2026
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