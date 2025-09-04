CAFE MELI
Συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

04/09/2025
Συνελήφθη χθες (03.09.2025) πρωινές ώρες στο Δήμο Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Λασιθίου, 35χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και επιπλέον για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων και της Αστυνομικής Διάταξης περί Ζωοκλοπής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από τον ημεδαπό, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του και σε παρακείμενη αποθήκη ιδιοκτησίας του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • -87- αυτοσχέδιες συσκευασίες (φιξάκια) με κοκαΐνη, συνολικού βάρους (91,2) γραμμαρίων
  • -674- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη
  • -1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας
  • Το χρηματικό ποσό των -3.550- ευρώ προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
  • -31- κυνηγετικά φυσίγγια
  • -1- μαχαίρι
  • -2- κινητά τηλέφωνα

Στη συνέχεια σε γενόμενο έλεγχο, σε δύο ποιμνιοστάσια όπου διατηρεί ο ημεδαπός διαπιστώθηκαν παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης Περί Ζωοκλοπής (στέρηση ενωτίων, αδυναμία συγκέντρωσης ποιμνίου, έλλειψη ανάρτησης Πινακίδων) και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

