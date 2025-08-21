Συνελήφθη 53χρονος στα Χανιά που παρίστανε τον ιερέα και τον αστυνομικό

Στη σύλληψη ενός 53χρονου προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Κισσάμου στον Δήμο Πλατανιά Χανίων. Ο άνδρας κατηγορείται για αντιποίηση αρχής και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως ύστερα από καταγγελίες για κλοπές σε ιερούς ναούς της περιοχής, αλλά και για αντιποίηση ιδιότητας ιερέα και αστυνομικού. Στο πλαίσιο της έρευνας οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 53χρονος, ενώ ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α)

-Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)

-Έξι εκκλησιαστικές εικόνες

-Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο

-Τέσσερα μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ

-Ένα ζεύγος χειροπέδων,

-Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού

-Μια θήκη πτυσσόμενου γκλοπ

-Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη γκλομπ και θήκη χειροπέδων

-Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)

-Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ,

-Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ-ΑΣ

-Ένα αστυνομικό πηλίκιο και αστυνομικά τζόκει, με διακριτικά της ΕΛ-ΑΣ

-Δύο αεροβόλα όπλα

-Έξι πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια

-Ένα ξίφος

-Τρία μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.