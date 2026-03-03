CAFE MELI
Γρηγόρης

ΚΡΗΤΗ

Αγιος Νικόλαος: Συνελήφθη 19χρονος για ναρκωτικές ουσίες

Συνελήφθη σήμερα (03.03.2026) το πρωί στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, 19χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, σήμερα (03.03.2026) πρωινές  ώρες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον ημεδαπό και ακολούθησε  έρευνα στην οικία του όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -140- γραμμάρια κάνναβης
  • ζυγαριά ακριβείας και
  • χρηματικό ποσό -510- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

