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Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου | Τρίτη 11 Αυγούστου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2026
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Την Τρίτη 11 Αυγούστου 2026  στις 12:00 μ.μ συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (περιοχή Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΧΡΥΣΟΣ

1.Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ 55-67 μακροχρονίως ανέργων για τις Διευθύνσεις Διοικητικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Κατασκευών

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2. Ανάκληση της υπ ́αριθμ. 25/2026 (ΑΔΑ: 9ΛΨ6ΩΚΨ-ΤΘΥ) απόφασης τη Δημοτική Επιτροπής και εκ νέου συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση , εκμίσθωση, αγορά και εκποίηση και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αγίου Νικολάου με χρονική διάρκεια έως την 31-12-2026

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3. Έγκριση 2ου και 3ου Πρακτικού και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2026»

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ»

5. Γνωμοδότηση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς του Δήμου με ιδιοκτήτη ακινήτου που χρησιμοποιεί ο Δήμος

6. Έγκριση Δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων της παγίας προκαταβολής (Σχολικές Μονάδες)

7. Εξειδίκευση πιστώσεων σε ΑΛΕ του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026

8. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 512 του Ν. 5314/2026 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 11639/31-07-2026)

9. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους λόγω εσφαλμένης εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 512 του Ν. 5314/2026 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 11733/3-08-2026)

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2026
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