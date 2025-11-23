Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1,Επιμερισμός ποσών από το ειδικό τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ετών 2023 και 2024 σε Δημοτικές Κοινότητες Δήμου Αγίου Νικολάου

2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2025- Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

3. Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ' Τριμήνου (Εννιαμήνου) του έτους 2025 (από 01/01 έως 30/ 09 / 2025)

4. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη μελέτη : «Πεζοδρόμηση μέρους Πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναδιαμόρφωση κυκλοφοριακής ροής»

5. Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τη μελέτη : «Βελτίωση υφιστάμενης οδοσήμανσης για την αμφιδρόμηση της παραλιακής οδού Στ. Κουνδούρου»

6. Συζήτηση για τις προϋποθέσεις εγκατάστασης ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών στην περιοχή Επάνω Μεραμπέλλου και λήψη απόφασής προς διερεύνηση ψήφισης σχετικής κανονιστικής απόφασης .

7.Συζήτηση – απόφαση για την Αναπροσαρμογή Τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων

8.Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον «Καθορισμό αμοιβής Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου»

9. Συζήτηση — απόφαση σχετικά με τις περιοχές που θα ενταχθούν στην δακοκτονία για την 3ετία 2026, 2027 και 2028 .

10. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον καθορισμό χώρου λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Δήμου Αγίου Νικολάου

11. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με ίδρυση κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης Δήμου Αγ. Νικολάου σε νέα τοποθεσία

12. Συζήτηση — απόφαση σχετικά με ονοματοδοσία οδού στον Άγ. Νικόλαο

13. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη μετά από δύο (2) άγονες δημοπρασίες

14. Συζήτηση — απόφαση σχετικά με την παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

15. Συζήτηση — απόφαση σχετικά με την παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζεται το 7ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου

16. Αντικατάσταση μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (Τροποποίηση της με αρ. 59/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου)

17. Αντικατάσταση μέλους στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αγίου Νικολάου (Δ.Λ.Τ.Α.Ν.) (Τροποποίηση της με αρ. 7/2024 απόφασης Δ.Σ.)

18.Έγκριση της με αρ. 132/2025 απόφασης Δ.Λ.Τ.ΑΝ. σχετικά με την Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2025

19. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την «Έγκριση και Εξειδίκευση δαπανών για τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2026 στη Δημοτική Ενότητα Αγ. Νικολάου» (Αρ. πρωτ. : 19231/2025 έγγραφο της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς)

20. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «ΠΗΓΑΪΔΑΚΙΑ», της Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, εκτός ορίων οικισμού, στο ακίνητο ιδιοκτησίας DAVIES ION, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθούν νέες οικοδομές με πισίνες, με χρήση κατοικίας (Αρ. πρωτ.17808/29-10-2025 εισήγηση Δ/νσης Μελετών Δ.Α.Ν.)

21. Συζήτηση – απόφαση σχετικά με την «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ», εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας WOLF ALON KARL, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή δύο κατοικιών με πισίνες (Αρ. πρωτ. 19045/17-11-2025 εισήγηση Δ/νσης Μελετών Δ.Α.Ν.)

22. Συζήτηση — απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης μελετών σχετικά με «Χορήγηση άδειας τσιμεντόστρωσης σε διανοιγμένη δημοτική οδό εντός σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου» (Αρ. πρωτ. 19021/17-11-2025 εισήγηση Δ/νσης Μελετών Δ.Α.Ν.)

23. Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των Σχολικών Μονάδων

24. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμηθειών

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr ).