Συνεδριάζει 27 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025 Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025 Έγκριση όρων Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου» στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –Αξιολόγησης Προσφορών.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).