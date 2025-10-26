CAFE MELI
Συνεδριάζει 27 Οκτωβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

26/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Την Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025
  2. Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025
  3. Έγκριση όρων Διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση του Υποέργου 1 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ MARKETPLACE ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου» στα πλαίσια του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού –Αξιολόγησης Προσφορών.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

