Συνεδριάζει 21 Νοεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου

Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Παράταση συμβάσεων ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αγίου Νικολάου

2. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου για υπηρεσίες του δήμου Αγίου Νικολάου

3. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για προμήθεια ειδικού οχήματος (λεωφορείου)

4. Έγκριση πρακτικού διερεύνησης τιμών για εξοπλισμό κτιρίου ΚΔΑΠΑμεα

5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την διαχείριση των καταθέσεων που διατηρεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η κοινωφελής περιουσία από δωρεά και από δημόσια διαθήκη Στυλιανού Περράκη που τέθηκε ειδικότερα για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών υπέρ της Κοινότητας Καστελλίου Φουρνής

6. Έγκριση πληρωμής δαπάνης για μετακίνηση του Δημάρχου

7. Εξειδίκευση πιστώσεων σε Κ.Α. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 του Δήμου

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).

