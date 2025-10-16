Συνεδρίαση του ΠΕ.Σ.Σ.Ο.Π. για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Σ.Ο.Π.) για την προετοιμασία και τον συντονισμό των δράσεων ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η συνεδρίαση έγινε παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργου Τσαπάκου. Παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων: της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, των Δήμων της Π.Ε. Λασιθίου, καθώς και υπηρεσιών και εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αποτίμηση της προηγούμενης περιόδου και παρουσιάστηκαν τα μέτρα ετοιμότητας και αντιμετώπισης ενδεχόμενων έντονων καιρικών φαινομένων (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις κ.ά.). Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας και άμεσης επικοινωνίας μεταξύ όλων των φορέων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση τυχόν περιστατικών κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης προετοιμασίας και της διαρκούς ετοιμότητας των υπηρεσιών, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος αναφέρθηκε στον συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο και στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και μέσων.

Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει με συνέπεια τις προσπάθειές της για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και την ασφάλεια των πολιτών ενόψει της χειμερινής περιόδου.