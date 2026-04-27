Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 29 Απρ 2026

27 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/04/2026
NOVA
Palermo TECH HUB
Cosmos

Συνεδριάζει την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΧΡΥΣΟΣ

1)Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου

2) Έγκριση Στρατηγικής Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγίου Νικολάου για την εκπόνηση Ρυμοτομικών Σχεδίων Εφαρμογής για την επέκταση του σχεδίου πόλης Αγίου Νικολάου, την ανάθεση νέων πολεοδομικών μελετών και επεκτάσεων σε οικισμούς (Σχίσμα Ελούντας, Κριτσά κ.α.) και την επανεκκίνηση πολεοδομικών μελετών  στους οικισμούς Πλάκας, Ίστρου, Αμμουδάρας, Σισίου, Μιλάτου.

SUNSTOP

3) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο εγγράφου του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ [κατηγορίας ΕΣΠΑ Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρο Κοινότητας, Δ/νση Οικονομικών τμήμα Εσόδων, Προγράμματος ΟΑΕΔ, Cov-2]

4) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με το περιεχόμενο πρακτικού καταμέτρησης και εκτίμησης ακινήτου στην Κοινότητα Βρυσών για τη δημιουργία ΜΟΥΣΕΙΟΥ –ΒΙΟΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

5) Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2026

6) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με το αίτημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλού Χωριού για παραχώρηση γραφείου στην παλιά αποθήκη στον οικισμό Αρνικού (Αρ. απόφασης Δ.Κ. Καλού Χωριού 5/2026)

7) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με το αίτημα της ομάδας Υφάντρων της Ελούντας για παραχώρηση της αίθουσας «Δημήτριος Αρναουτάκης» (Αρ. Απόφασης Δ.Κ. Ελούντας 4/2026)

8) Συζήτηση –Απόφαση σχετικά με «Εγγραφές/επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου για τη σχολική περίοδο 2026-2027- συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων της σχολικής περιόδου 2026-2027» μετά από εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας

9) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τη με αρ. 194/2025 απόφαση της ΔΑΕΑΝ που αφορά την τροποποίηση τους Ε.Κ.Υ.Π. της

10) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τη με αρ. 1/2026 απόφαση Δ.Κ. Κριτσάς που αφορά με μίσθωση κατάλληλου ακινήτου για κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Κοινότητας

11) Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών

12) Αντικατάσταση μελών στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας (αρ. απόφασης Δ.Σ. 59/2024, 235/2024)

13) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό , εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγ. Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Σκυβαλάκη Χρυσούλας στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή τριών διώροφων κατοικιών.

14) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική ( αγροτική ) οδό με ΚΑΕΚ 32019ΕΚ00189, στη θέση « ΠΕΖΟΥΛΟΥΣ » εκτός ορίων οικισμών της κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγ. Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας ELOUNDA GREEN PROPERTIES – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΊΑ, στο οποίο πρόκειται να ανεγερθεί ξενοδοχείο .

15) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό εκτός ορίων οικισμού Κατσίκια του Δήμου Αγ. Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Κοφινάκη Νικόλαου και Ιωάννη, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατασκευή δύο διώροφων κατοικιών .

16)Συζήτηση σχετικά με περιεχόμενο εγγράφου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου που αφορά τον ορισμό Επιτροπών παραλαβής προμηθειών εργασιών–υπηρεσιών και ενστάσεων σύμφωνα με το ν. 4412/2016 α) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών –εργασιών –υπηρεσιών β) Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών και διεξαγωγής διαγωνισμών γ) Επιτροπή Ενστάσεων

17) Ανακατασκευή υφιστάμενου πεζοδρομίου στη πρόσοψη ακινήτου μέσα στο σχέδιο πόλης Αγίου Νικολάου, στην οδό Κνωσού αρ.14

Yiannis Jewellery

