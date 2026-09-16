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Συνεδρίαση ΠΕΣΟΠΠ στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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16092026
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Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) πραγματοποιήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, και με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, Γιώργου Τσαπάκου, καθώς και εκπροσώπων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων.

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Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η αντιπλημμυρική προστασία και η προετοιμασία ενόψει της περιόδου αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Συζητήθηκαν οι ενέργειες πρόληψης και ο απαιτούμενος συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρικών φαινομένων.

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Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αποτίμηση της έως σήμερα αντιπυρικής περιόδου, με αναφορά στην επιχειρησιακή ανταπόκριση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις κλιματικές συνθήκες που αναμένεται να διαμορφωθούν το επόμενο διάστημα, καθώς και στο φαινόμενο Ελ Νίνιο και στις πιθανές επιδράσεις του στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, τόνισε τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης προετοιμασίας και του διαρκούς συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με βασική προτεραιότητα την προστασία των πολιτών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη προετοιμασία και η στενή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας, Δήμων και αρμόδιων υπηρεσιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, επισημαίνοντας την ανάγκη διαρκούς επιχειρησιακής ετοιμότητας.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 16 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 16/09/2026
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