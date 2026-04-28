Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 30 Απριλίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Κρήτης σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Βοργιάς Στυλιανός Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ΠΚ)

«Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουρνών Ανώνυμη Εταιρεία ΕΙΡΗΝΗ Α.Ε (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος)», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητές ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ)

Καταστροφή άχρηστου υλικού (τεχνολογικού εξοπλισμού), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητές ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ)

Συγκρότηση ετήσιων πρωτοβάθμιων επιτροπών παραλαβής προμηθευόμενων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών έτους 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ.

– (εισηγητές ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ)

1.5 Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως ιδρυτικού μέλους στην Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας με την επωνυμία «Κοινότητα Ανανεώσιμης Ενέργειας Σελίνου Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «Κ.Α.Ε. ΣΕΛΙΝΟΥ». σύμφωνα με την εισήγηση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Π.Κ.– (εισηγητής ο κος Αναστασάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας ΠΚ)

1.6 Παράταση ισχύος α) κυκλοφοριακής ρύθμισης σήμανσης – επισήμανσης κινδύνων, β) κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες αντιστήριξης πρανών και ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων και γ) κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) για εργασίες ανακατασκευής οδοστρώματος και τριγωνικών τάφρων στις θέσεις επεμβάσεων επί του οδικού άξονα Ηράκλειο – Βιάννος στο έργο: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟ 2019» και υποέργο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΒΙΑΝΝΟΣ», αναδόχου: «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ)

Παραπομπή έκφρασης άποψης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το έργο: «Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών (ΑΕΠΥ) από Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)», σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑ 86621/5493/1-8-2025 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την αριθμ. απ. 15/2026 Επιτροπής Περιβάλλοντος ΠΚ

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Ξυλούρης Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος ΠΚ)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1. Λήψη προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη – Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

-(εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Μερική ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την βελτίωση του οδικού άξονα Ταυρωνίτης – Κανδανος – Παλαιόχωρα, (τμήμα Κάνδανος-Παλαιόχωρα, τμήμα Β’ στην Χ.Θ. 5+050), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

4.1. Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) επί της Επαρχιακής Οδού Ν.20 στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΡΤΟΣ – ΓΔΟΧΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο. 20 Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ιωάννης Ανδρουλάκης Π.Ε. Λασιθίου)

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 5/26-02-2026, 6/26-02-2026, 7/19-03-2026 και 8/19-03-2026 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης)