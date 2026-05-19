Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης | Πέμπτη 21 Μαίου 2026

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.
– (εισηγητής ο κος Κοκοσάλης Ανδρέας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)
- Ψήφιση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.
- (εισηγητές: ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα οικονομικών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)
- Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2025 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
- (εισηγητές: ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα οικονομικών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2.1. Έγκριση προσωρινών μέτρων για εργασίες του Τμήματος 1 από Χ.Θ. 0+640 έως Χ.Θ. 1+350 (Αστικό κομμάτι) της επαρχιακής οδού 13 Π.Ε Ρεθύμνου, στα πλαίσια του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών» 1ο υποέργο της πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)
2.2. Έγκριση χορήγησης ποσού, συνολικού ύψους δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (12.350,60€), αντί Μέσων Ατομικής Προστασίας, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
3.1. Έγκριση παράτασης προσωρινών – εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ε.Ο. 27: «ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ» για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.
– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)
