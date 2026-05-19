Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης | Πέμπτη 21 Μαίου 2026

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Επικαιροποίηση – 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης / Περιφερειακών Ενοτήτων 2026, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Κοκοσάλης Ανδρέας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Π.Κ.)

Ψήφιση 1ης τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. και τη σχετική απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.

(εισηγητές: ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα οικονομικών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δ’ τριμήνου 2025 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγητές: ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα οικονομικών και ο κος Παπαδάκης Κωνσταντίνος προϊστάμενος τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1. Έγκριση προσωρινών μέτρων για εργασίες του Τμήματος 1 από Χ.Θ. 0+640 έως Χ.Θ. 1+350 (Αστικό κομμάτι) της επαρχιακής οδού 13 Π.Ε Ρεθύμνου, στα πλαίσια του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών» 1ο υποέργο της πράξης «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο – Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

2.2. Έγκριση χορήγησης ποσού, συνολικού ύψους δώδεκα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα λεπτών (12.350,60€), αντί Μέσων Ατομικής Προστασίας, στους δικαιούχους υπαλλήλους της Π.Ε. Ρεθύμνης για το έτος 2025, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση παράτασης προσωρινών – εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ε.Ο. 27: «ΧΑΝΙΑ – ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ» για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 50ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΛΙΑΡΟ-ΛΑΓΓΟΣ ΤΟΥ Δ.ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου: «ΤΟΞΟ ΑΕΤΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κ. Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)