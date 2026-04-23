ΚΡΗΤΗ

Συνεδρίαση Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Λασιθίου

23 Απριλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/04/2026
Με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

Η συνεδρίαση συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και Προέδρου του Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π. Γιάννη Ανδρουλάκη, και είχε ως βασικό θέμα την «Αυξημένη Ετοιμότητα Αντιμετώπισης Κινδύνων από την Εκδήλωση Δασικών Πυρκαγιών».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης εξετάστηκαν ζητήματα πρόληψης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια «ΙΟΛΑΟΣ 2», το Σχέδιο Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών Π.Ε. Λασιθίου 2026 και το Σχέδιο Απομάκρυνσης Πληθυσμού. Συζητήθηκε επίσης η έκδοση απόφασης απαγόρευσης διέλευσης σε δάση και φαράγγια για την αντιπυρική περίοδο 2026.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και συντονισμού, τονίζοντας ότι η έγκαιρη πρόληψη και η άρτια οργάνωση αποτελούν προτεραιότητα για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος του Λασιθίου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Σητείας και Ιεράπετρας, Νίκος Φυγετάκης και Νεκτάριος Παπαδάκης αντίστοιχα.

Παρόντες ήταν επίσης ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Ξενοφώντας Τσιλιμιγκάκης, ο Διοικητής ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λασιθίου Δημήτρης Καλιοντζής, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου Μιχάλης Τσιριλάκης, καθώς και η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ανδρονίκη Μακρυδάκη.

Από τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν η Ελένη Πλουμίδη από τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, ο Μιχάλης Μαστοράκης από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου και η Μαρία Ταβλά από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι των Λιμεναρχείων Αγίου Νικολάου, Σητείας και Ιεράπετρας, Θεοδώρα Κουμπανάκη, Γιάννης Ξενικάκης, Κωνσταντίνος Ζύγας και Αλέξανδρος Ελιώτης αντίστοιχα. Από τον ΔΕΔΔΗΕ Αγίου Νικολάου παρέστησαν ο Αντώνης Τσιφιτάκης και ο Γιάννης Μαθιουδάκης. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων και συγκεκριμένα, από την Ομάδα Διάσωσης Κρήτης ο Δημήτρης Κουλουγουσίδης και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Ιεράπετρας ο Αποστόλης Πουλής.

