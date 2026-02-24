Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου | Τα θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας, αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Παρουσίαση Απολογισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ)

– (εισηγητής κ. Μιχαήλ Βάμβουκας Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Π.Κ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έγκριση τροποποίησης της αρ. 15/2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Κρητικού Συμφώνου Ποιότητας , σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγητές ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος Π.Σ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

Έγκριση παράτασης παραχώρησης ακινήτου στο Σκαλάνι Ηρακλείου, εμβαδού 36.551,06τ.μ. κατ’ άρθρο 6 του Ν. 4061/2012, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

κατ’ άρθρο 6 του Ν. 4061/2012, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ. (εισηγητές ο κ. Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος Π.Σ. στον τομέα Οικονομικών και η κα Σουλτάτου Ιωάννα προϊστάμενη Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.)

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης (εργοταξιακή σήμανση) των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΣΩΖΩΝ – ΑΛΑΓΝΙ ΑΠΟ Χ.Θ. 6+473 ΕΩΣ Χ.Θ. 7+550, ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΠΕΖΩΝ ΣΤΗ Χ.Θ. 6+920 ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.

– (εισηγητής ο κ. Σκουλάς Νικόλαος Αντιπεριφερειάρχης Συντονισμού και υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.).

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1. Έγκριση παράτασης της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού 9 της Π.Ε. Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 9 (ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕΛΕΤΗΣ), ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΗ, Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», προϋπολογισμού 538.880,53 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου.)

2.2. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων (κλείσιμο οδού) στο δευτερεύον Επαρχιακό δίκτυο της επαρχιακής οδού 27 (Πέραμα – Μελιδόνι – Εξάντη – Μπαλί) της Π.Ε Ρεθύμνου στο τμήμα Σταυρός Μπαλί, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο 143ο (νέο): «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Μαρία Λιονή, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

3.1. Έγκριση παράτασης προσωρινών – εργοταξιακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της Ε.Ο. 27 περιοχή Καλό Νερό – Καρβουνόλακκος του Δήμου Πλατανιά της Π.Ε. Χανίων για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 49ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

3.2. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α’/19-12-2001) στην Π.Ε. Χανίων για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών των απαλλοτριωμένων ακινήτων από την απαλλοτρίωση για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΣΦΗΝΑΡΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χανίων.

– (εισηγητής ο κος Νικόλαος Καλογερής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χανίων)

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των αριθμ. 01/22-01-2026 και 02/22-01-2026 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ. 3 του Ν. 3852/2010.

– (εισηγητής ο κος Ευάγγελος Ζάχαρης Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης)