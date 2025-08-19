Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 21 Αυγούστου | Τα θέματα

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

1.1 Έγκριση: α) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, β) άσκησης δικαιώματος προτίμησης στο αναλογούν ποσοστό του ΟΤΑ Β΄ βαθμού με την επωνυμία “Περιφέρεια Κρήτης” στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» [«ΑΝ. Η. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»] και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μεγαλύτερου αριθμού μετοχών του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.

– (εισηγητής ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

2.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (παράκαμψη τμήματος οδού) της επαρχιακής οδού 13 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

2.2 Έγκριση επιχορήγησης σε είδος ( εξοπλισμός αποθήκευσης υλικών – ράφια και παρελκόμενα) προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, βάσει του Αρ.5 του Ν. 4662/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Έγκριση απομάκρυνσης και καταστροφής άχρηστου και μη αναγκαίου μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.

– (εισηγητής ο κος Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)