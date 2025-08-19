Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης – Πέμπτη 21 Αυγούστου | Τα θέματα
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ – αίθουσα ΜΙΝΩΣ – οδός Υγείας αριθμ. 2).
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), είναι:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
1.1 Έγκριση: α) της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, β) άσκησης δικαιώματος προτίμησης στο αναλογούν ποσοστό του ΟΤΑ Β΄ βαθμού με την επωνυμία “Περιφέρεια Κρήτης” στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» [«ΑΝ. Η. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.»] και γ) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά μεγαλύτερου αριθμού μετοχών του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
– (εισηγητής ο κος Καμπουράκης Εμμανουήλ εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Οικονομικών Π.Κ.)
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2.1 Λήψη προσωρινών μέτρων (παράκαμψη τμήματος οδού) της επαρχιακής οδού 13 Π.Ε Ρεθύμνου, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Οδικός Άξονας Ρέθυμνο – Απόστολοι – Μάνδρες, τμήμα Ρέθυμνο-Φράγμα Ποταμών», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).
2.2 Έγκριση επιχορήγησης σε είδος ( εξοπλισμός αποθήκευσης υλικών – ράφια και παρελκόμενα) προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ρεθύμνου, βάσει του Αρ.5 του Ν. 4662/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ρεθύμνου.
– (εισηγήτρια η κα Λιονή Μαρία Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ρεθύμνου).
- ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
- Έγκριση απομάκρυνσης και καταστροφής άχρηστου και μη αναγκαίου μηχανογραφικού και λοιπού εξοπλισμού του τμήματος Πληροφορικής της Π.Ε. Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Λασιθίου.
– (εισηγητής ο κος Ανδρουλάκης Ιωάννης Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λασιθίου)
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram