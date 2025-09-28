CAFE MELI
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος & Αποδοχή    Επιχορηγήσεων

2) Συζήτηση – απόφαση για τη συνέχιση της διαδικασίας για τον ορισμό Ληξιάρχου

3) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 127/2025 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Ε.ΑΝ.

4) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 121/2025 απόφασης Δ.Σ. ΔΑΕΑΝ αναφορικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Μαρίνα για το Έτος 2025

5) Επιδότηση εισιτηρίου ή κάρτας δρομολογίων ΚΤΕΛ για κοινωνικούς σκοπούς

6) Συζήτηση – απόφαση για την παροχή χρηματικού επιδόματος στέγασης και σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου βάσει του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 5129/2024

7) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Τμήματος Κατασκευής Υδραυλικών Έργων Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με παραχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου για την κατασκευή Αντλιοστασίου Α3 Νεάπολης στα πλαίσια του έργου : «Ύδρευση Ηρακλείου &Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα Επέκτασης του Υδραγωγείου»

8) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λασιθίου αναφορικά με την «Παραχώρηση χώρου»

9) Αντικατάσταση μελών στη Δημοτική Επιτροπή Καθαριότητας

10) Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση Πάγια Προκαταβολή των Σχολικών Μονάδων

11) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών αναφορικά με την παραχώρηση έδρας

12) Έγκριση πληρωμής δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε δημοτική οδό στην έδρα του Δήμου – Μετατόπιση επίτονου στον οικισμό Κρούστα και παροχή ΦΟΠ σε Κ.Χ. στην έδρα του Δήμου

13) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά την έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Αγία Άννα ή Αλαδανιά ή Φρανζέσκα» εκτός ορίων οικισμού Επάνω Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας YOSEPH SHAALTIEL, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ανέγερση διώροφης και ισόγειας κατοικίας

14) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Αλαδανιά ή Μετόχι Κόντε ή Φρανζέσκα» εκτός ορίων οικισμού Επάνω Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας ZIV AHRON HALEVY στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ανέγερση διώροφης κατοικίας

15) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών

16) Επικύρωση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίασης 28 ης Μάϊου 2025, 25 ης Ιουνίου 2025 και 23 ης Ιουνίου 2025, 2ας Ιουλίου 2025, 6ης Αυγούστου 2025

