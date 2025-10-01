CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΚΡΗΤΗ

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου – Τα θέματα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Συνεδριάζει την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος & Αποδοχή    Επιχορηγήσεων

ΧΡΥΣΟΣ

2) Συζήτηση – απόφαση για τη συνέχιση της διαδικασίας για τον ορισμό Ληξιάρχου

3) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 127/2025 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Δ.Α.Ε.ΑΝ.

NOVA

4) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 121/2025 απόφασης Δ.Σ. ΔΑΕΑΝ αναφορικά με την νέα τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η Μαρίνα για το Έτος 2025

5) Επιδότηση εισιτηρίου ή κάρτας δρομολογίων ΚΤΕΛ για κοινωνικούς σκοπούς

6) Συζήτηση – απόφαση για την παροχή χρηματικού επιδόματος στέγασης και σίτισης σε ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου βάσει του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 5129/2024

7) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Τμήματος Κατασκευής Υδραυλικών Έργων Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με παραχώρηση τμήματος ιδιοκτησίας του Δήμου για την κατασκευή Αντλιοστασίου Α3 Νεάπολης στα πλαίσια του έργου : «Ύδρευση Ηρακλείου &Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα Επέκτασης του Υδραγωγείου»

8) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λασιθίου αναφορικά με την «Παραχώρηση χώρου»

9) Αντικατάσταση μελών στη Δημοτική Επιτροπή Καθαριότητας

10) Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση Πάγια Προκαταβολή των Σχολικών Μονάδων

11) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών αναφορικά με την παραχώρηση έδρας

12) Έγκριση πληρωμής δαπάνης στη ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις Δημοτικού Φωτισμού σε δημοτική οδό στην έδρα του Δήμου – Μετατόπιση επίτονου στον οικισμό Κρούστα και παροχή ΦΟΠ σε Κ.Χ. στην έδρα του Δήμου

13) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά την έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Αγία Άννα ή Αλαδανιά ή Φρανζέσκα» εκτός ορίων οικισμού Επάνω Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας YOSEPH SHAALTIEL, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ανέγερση διώροφης και ισόγειας κατοικίας

14) Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών το οποίο αφορά την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Αλαδανιά ή Μετόχι Κόντε ή Φρανζέσκα» εκτός ορίων οικισμού Επάνω Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας ZIV AHRON HALEVY στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για ανέγερση διώροφης κατοικίας

15) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών

16) Επικύρωση πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου συνεδρίασης 28 ης Μάϊου 2025, 25 ης Ιουνίου 2025 και 23 ης Ιουνίου 2025, 2ας Ιουλίου 2025, 6ης Αυγούστου 2025

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Ετικέτες
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 01/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 01/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ρέθυμνο: Περισσότεροι από 80 φοιτητές Erasmus+ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

30/09/2025
plastika miasrisis

Αγιος Νικόλαος: Μαθητές συγκέντρωσαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια ανακυκλώσιμες συσκευασίες για την προστασία του περιβάλλοντος

30/09/2025
ekav

Λασίθι: Τουρίστας τραυματίστηκε μετά από πτώση στο φαράγγι της Σαρακίνας

30/09/2025

Εγκρίθηκε το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας του Δήμου Ηρακλείου | +Video

30/09/2025

Τα ζητήματα των πολιτικών συνταξιούχων της Κρήτης στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Περιφερειάρχη

30/09/2025

Ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο για το Τουριστικό Μάρκετινγκ στο Ηράκλειο

30/09/2025

Η Κρήτη στη τουριστική έκθεση International & French Travel Market – TOP Resa στο Παρίσι

30/09/2025
plhmmyres

Αίτημα για να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τρεις κοινότητες στο Ηράκλειο μετά τις πλημμύρες

30/09/2025
seirines

Αγιος Νικόλαος: Δοκιμαστική ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας

30/09/2025

Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – Τα θέματα

30/09/2025
Back to top button