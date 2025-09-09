Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 10/9 – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στις 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη :

1)Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2025

2) Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου (Α΄ εξαμήνου) του έτους 2025 Δήμου Αγίου Νικολάου

3) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων για την ηλεκτροδότηση Νήσου Σπιναλόγκα

4) Συζήτηση – απόφαση επι πρακτικού της επιτροπής παραλαβής για μετάθεση της σύμβασης για το Τμήμα 1 και Τμήμα 2 της προμήθειας με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»

5)Συζήτηση επί εγγράφου Δ/νσης Περιβάλλοντος το οποίο αφορά «Επικαιροποίηση απόφασης για τη Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Πρασίνου»

6) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 123/2025 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης για την εταιρική χρήση 2024»

7) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 134/2025 απόφασης Δ.Σ. Δ.Α.Ε.Α.Ν. η οποία αφορά «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΣΤ΄ τροποποίηση προϋπολογισμού της ΔΑΕΑΝ»

8) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Βόλιτες ή Κάτω Μοιράδι», εκτός ορίων οικισμών της Κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Μαρκάκη Ειρήνη και Σφυράκη Μαρίκας, στο οποίο θα εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας»

9) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήσεως Συσκάκη Εμμανουήλ και Ξωμεριτάκη Αναστασίας σχετικά με την παράταση της μίσθωσης ακινήτου αίθουσας πολλαπλών χρήσεων – ιατρείου εντός του οικισμού Σισίου Κοινότητας Βραχασίου

10) Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των Σχολικών Μονάδων

11) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 20/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Νικολάου αναφορικά με «Συζήτηση επί αιτήματος Ποδηλατικού Ομίλου Νεάπολης Λασιθίου «ΔΡΗΡΟΣ», σχετικά με την παραχώρηση του αύλειου χώρου του Π.ΕΠΑ.Λ. Νεάπολης, για την εκμάθηση ποδηλασίας στους αθλητές του σωματείου, για το σχολικό έτος 2025-2026»

12) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 21/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγ. Νικολάου αναφορικά με «Συζήτηση επί αιτήματος σώματος Ελλήνων Προσκόπων, σχετικά με την παραχώρηση χώρων του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λιμνών, για την πραγματοποίηση εκδρομής τους».

13) Τροποποίηση της 132/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά τον «Καθορισμό αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου»

14) Συζήτηση – απόφαση επί αιτήματος «Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Χορωδίας Δήμου Αγ. Νικολάου» σχετικά με την οικονομική επιχορήγησή του

15) Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών

16) Παρουσίαση κυκλοφοριακής μελέτης πόλης Δήμου Αγίου Νικολάου και έγκριση αυτής