Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Απριλίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με τους όρους παραχώρησης με αντάλλαγμα του ακινήτου με ΑΒΚ19 (ΑΑ7506) – πρώην Φρουραρχείο – στο Δήμο Αγίου Νικολάου

2) Τουριστική ανάπτυξη, προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και καθορισμός πλαισίου χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

3) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση συνεπτυγμένων (COMPACT) υποσταθμών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης του Αγίου Νικολάου (αρ. πρωτ.4135/26-3-20205 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών)

4) Συζήτηση σχετικά με αίτημα Μαρίας Κοκολάκη για εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ιδιοκτησία της εντός οικισμού Κάτω Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου

5) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 46/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

6) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Μετόχι Πινές ή Βρομόνερο» εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων Φουρνής και Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας EFRAT MOLCHO & HAIM MOLCHO, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδειας με χρήση κατοικίας .

7) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Πατερικά» εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου , στο ακίνητο ιδιοκτησίας Δρακωνάκη Ντίνας, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας .

8) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Απομάκρυνση δέντρου λεύκας από την πλατεία της δημοτικής κοινότητας Μέσα Ποτάμων» (62/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

9) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Απομάκρυνση δέντρου ερυθρίνης που φύεται στην οδό Αναπαύσεως 30 στον Άγιο Νικόλαο» (63/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

10) Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση της με αρ. 266/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στον Ορισμό Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

11) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ομάδα 3 Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Βραχασίου» μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

12) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ομάδα 2 Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Νεάπολης» μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

13) Διεύρυνση Οργανωτικής επιτροπής του Δήμου για τη λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, με έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου.

14) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού Βρεφ/κων Σταθμών για τα έτη 2025-2026»

15) Εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου

16) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 23/2024 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Λιμνών σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου για δωρεάν στάθμευση αυτοκινήτων

17) Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών