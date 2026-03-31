Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 1η Απριλίου – Τα θέματα

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 31 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 31/03/2026
Συνεδριάζει την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με τους όρους παραχώρησης με αντάλλαγμα του ακινήτου με ΑΒΚ19 (ΑΑ7506) – πρώην Φρουραρχείο – στο Δήμο Αγίου Νικολάου

2) Τουριστική ανάπτυξη, προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και καθορισμός πλαισίου χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο πλαίσιο του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

3) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγκατάσταση συνεπτυγμένων (COMPACT) υποσταθμών σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης του Αγίου Νικολάου (αρ. πρωτ.4135/26-3-20205 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών)

4) Συζήτηση σχετικά με αίτημα Μαρίας Κοκολάκη για εξασφάλιση προσβασιμότητας σε ιδιοκτησία της εντός οικισμού Κάτω Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου

5) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 46/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Ν.

6) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Μετόχι Πινές ή Βρομόνερο» εκτός ορίων οικισμών των Κοινοτήτων Φουρνής και Βρουχά του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας EFRAT MOLCHO & HAIM MOLCHO, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδειας με χρήση κατοικίας .

7) Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό, στη θέση «Πατερικά» εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου , στο ακίνητο ιδιοκτησίας Δρακωνάκη Ντίνας, στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας .

8) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Απομάκρυνση δέντρου λεύκας από την πλατεία της δημοτικής κοινότητας Μέσα Ποτάμων» (62/2026 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

9) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με «Απομάκρυνση δέντρου ερυθρίνης που φύεται στην οδό Αναπαύσεως 30 στον Άγιο Νικόλαο» (63/2026 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής)

10) Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση της με αρ. 266/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στον Ορισμό Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

11) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ομάδα 3 Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Βραχασίου» μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

12) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ομάδα 2 Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Νεάπολης» μετά από εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος

13) Διεύρυνση Οργανωτικής επιτροπής του Δήμου για τη λειτουργία του Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, με έδρα τη Νεάπολη Λασιθίου.

14) Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την «Αντικατάσταση μελών επιτροπής παραλαβής ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού Βρεφ/κων Σταθμών για τα έτη 2025-2026»

15) Εξεύρεση κατάλληλου ακινήτου για τη στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής Αγίου Νικολάου

16) Συζήτηση – απόφαση επί της με αρ. 23/2024 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Λιμνών σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου για δωρεάν στάθμευση αυτοκινήτων

17) Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών

Σχετικά άρθρα

Κρήτη: Ενίσχυση των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω του έργου Lead EXPORT

31 Μαρτίου 2026

Η ορκωμοσία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

31 Μαρτίου 2026

Συνάντηση Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ελούντας

31 Μαρτίου 2026

Σε ετοιμότητα ο Δήμος Αγίου Νικολάου για την επερχόμενη κακοκαιρία

31 Μαρτίου 2026

Η ολομέλεια Μαρτίου του Παγκρήτιου Σύλλογου Διευθυντών Ξενοδοχείων

30 Μαρτίου 2026

Εναρκτήρια εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026

Επίσκεψη του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής Ν.Δ. Κωσταντίνου Σκρέκα και του Γραμματέα Οργανωτικού Ν.Δ. Στυλιανού Κονταδάκη στον Αγ. Νικόλαο και τη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026

Παρουσία του Δήμου Αγίου Νικολάου στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» στη Θεσσαλονίκη

30 Μαρτίου 2026

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας Δήμου Αγίου Νικολάου – ΣΕΓΑΣ

30 Μαρτίου 2026

Χαιρετισμός Θωμά Χαριτάκη στην εκδήλωση για το Κέντρο Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη

30 Μαρτίου 2026
