Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου την Τετάρτη 11 Μαρτίου – Τα θέματα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 στις 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Γ΄ όροφος REX) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1)Καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2026 και έγκριση πρόσληψης υδρονομέων

2) Συζήτηση – απόφαση για το καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας –φωτισμού, Δημοτικού Φόρου και τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2026

3) Έγκριση Δ΄ Τριμήνου (Δωδεκαμήνου) έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2025

4) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου ΔΑΕΑΝ αναφορικά με παραχώρηση χρήσης του κτηρίου του Ειρηνοδικείου για τη φιλοξενία περιοδικής έκθεσης και εκπαιδευτικού προγράμματος του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής

5) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Δ/νσης Μελετών αναφορικά με την «Αποδοχή και έγκριση σχεδίου παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων πλοίων, των λιμένων Ελούντας, Πλάκας, Μιλάτου και Σισσίου αρμοδιότητας του Δήμου Αγίου Νικολάου»

6)Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Ν. 1080/80

7) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον προγραμματισμό Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2026

8) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τον προγραμματισμό Αθλητικών εκδηλώσεων 2026

9) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λυκείου των Ελληνίδων (παράρτημα Αγίου Νικολάου) σχετικά με οικονομική επιχορήγησή του – Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου

10) Συζήτηση – απόφαση επί εγγράφου Λιμενικής Αρχής Ηρακλείου με θέμα : «Σύσταση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την ανέλκυση ναυαγίων και απομάκρυνση επιβλαβών και επικίνδυνων πλοίων»

11) Συζήτηση επί αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής για τοποθέτηση σήμανσης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Σωκράτους στον Άγιο Νικόλαο

12) Συζήτηση επί αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Πασιφάης στον Άγιο Νικόλαο (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης)

13) Συζήτηση επί αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μανουσογιαννάκη στον Άγιο Νικόλαο

14) Συζήτηση επί αποφάσεως Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Λατούς στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ)

15) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση «πεζούλια» εκτός ορίων οικισμών κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστοδουλάκη Γεωργίου και Χριστοδουλάκη Εμμανουέλας στο οποίο πρόκειται να ανεγερθούν κατοικίες» .

16) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση «Πόροι» εκτός ορίων οικισμού Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Χριστοδουλάκη Θεοφάνη στο οποίο πρόκειται να ανεγερθούν κατοικίες» .

17)Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση «Ρούσσου ή Λαγκάδι Μοίρα» εκτός ορίων οικισμών κοινότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Αλφαλουμίν Α.Ε., στο οποίο λειτουργεί εργοστάσιο επεξεργασίας αλουμινίου & σιδήρου» .

18) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε δημοτική οδό στη θέση «Νοτικό» εκτός ορίων οικισμών κοινότητας Ελούντας του Δήμου Αγίου Νικολάου, στο ακίνητο ιδιοκτησίας Αναστασάκη Αθηνάς στο οποίο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια με χρήση κατοικίας» .

19) Συζήτηση – απόφαση επί εισηγήσεως Δ/νσης Μελετών σχετικά με «Απότμηση – υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου μετά από αίτημα της Corner of Drands O.E. για έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στην οδό Κων/νου Παλαιολόγου

20) Συζήτηση – απόφαση σχετικά με τροποποίηση ωραρίου της με αρ. 16/2024 απόφασης Δ.Σ. που αγορά την περιοδική πεζοδρόμηση της οδού Κριτσωτοπούλας στη Δ.Κ. Κριτσάς

21) Συμπλήρωση της με αρ. 302/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τους όρους της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται η Κουνδούρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη

22) Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. συνεδρίασης 29ης Οκτωβρίου 2025 (22 η Συνεδρίαση Δ.Σ).