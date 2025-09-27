Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου – Τα θέματα

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου στο Δημαρχείο (οδός Ξηροκάμπου) για να συζητήσει και να λάβει απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Έργων – Μελετών του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025

2.Σύνταξη σχεδίου Τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2025 – Αποδοχή επιχορηγήσεων

3.Λήψη απόφασης για την έγκριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων σχολ. Περιόδου 2025-2026 στο Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας

4.Εισήγηση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τους παρακάτω τίτλους: 1. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ), 2.ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ), 3. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), 4. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ), 5. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΝΕΑΠΟΛΗΣ), 6. ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2025 (ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ)

5.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση της εργασίας ̈Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Αγίου Νικολάου ̈- Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού

6. Τροποποίηση της αριθμ. 85/2025 Απόφασης της Δ.Ε. με θέμα «Έγκριση αιτημάτων ένταξης στοΜητρώου Εργοληπτών Δήμου Αγίου Νικολάου για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές και υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας» ως προς το πρώτο σκέλος

7. Τροποποίηση της αριθ. 4/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και αντικατάσταση μελών στην τριμελή επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών και Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών Παροχής γενικών Υπηρεσιών/Εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Αγ. Νικολάου για το έτος 2025

8. Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της ανταίτησης κατά της με αρ. πρωτ. 284/3105-2024 και ημερΙνια κατ. 31-05-2024 αίτησης καθορισμού προσωρινής αποζημίωσης προς το Μον. Εφετείο Αν. Κρήτης του αιτούντα Α. Ρ. (με αρ. πρωτ. Δ.Αγ.Νικ. 9048/5-6-2024)

9. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 517/2025 απόφασης ου Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου

10. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 15237/19-09-2025)

11. Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 13431/21-08-2025)

12.Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού λόγω εσφαλμένης εγγραφής ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (αριθμ. πρωτ. εισήγησης 2691/12-02-2025)

13. Έγκριση πληρωμής δαπανών για μετακινήσεις Αιρετών

14. Έγκριση δαπάνης των Σίτισης προσωπικού και εμπλεκόμενων φορέων λόγω πυρκαγιάς στον χώρο του ΧΥΤΑ Δήμου Αγίου Νικολάου και Εξοπλισμού (Μηχανήματα έργου και φορτηγά ) βάση των μνημονίων συνεργασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου με ιδιώτες

15. Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΤΕΕ

16. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 36 στον Άγιο Νικόλαο

17.Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Άγιο Νικόλαο (διαγράμμιση μιας κοινόχρηστης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ)

18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στρατηγού Κόρακα 10 στον Άγιο Νικόλαο.

19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Άγιο Νικόλαο (παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ)

20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Ξηρόκαμπο στον Άγιο Νικόλαο

21. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό 5ης Μεραρχίας στον Άγιο Νικόλαο

22. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κ. Σφακιανάκη 18 στον Άγιο Νικόλαο

23. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αποστόλου Τίτου στον Άγιο Νικόλαο

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με μικτό τρόπο, δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα και με τηλεδιάσκεψη (χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr).